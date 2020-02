Sony, Intel y Cisco cancelaron su participación en el Mobile de Barcelona y no en Ámsterdam por la fecha 

En estos momentos se está celebrando en el centro RAI de Ámsterdam la feria Integrated Systems Europe (ISE), dedicada a la industria de los sistemas integrados de imagen y sonido, a la que asiste cada año más de un centenar de marcas y miles de visitantes -80.000 en la edición de 2019-. Entre las compañías que tienen su están se encuentran al menos tres que optaron por cancelar su participación en el Mobile: Sony, Cisco e Intel.

¿Que diferencia una de otra cuando el riesgo de contraer el coronavirus es el mismo? Fuentes de las distintas compañías justifican esta decisión con las fechas de cada feria.

Las tres confirmaron que serían baja del Mobile durante esta semana pese a los mensajes de tranquilidad que han emitido desde las instituciones. Sony anunció su baja el pasado lunes, y Cisco e intel lo hicieron el miércoles, cuando ya estaba en marcha el ISE.

La fecha es el argumento común, aunque otras compañías como LG también cancelaron a última hora su participación la feria de Ámsterdam. No obstante, estas marchas han estado montando y preparando sus respectivos stands, y aunque la cancelación de Sony se produjo antes de que comenzara el ISE, fuentes de la compañía alegan que ya tenían a sus trabajadores en Ámsterdam preparándolo todo.

Un trabajador asiático, durante el ISE 2020. EFE/ Imane Rachidi

Apuntan, además, que la presión no ha sido la misma en los dos países y, si bien en España se ha tenido muy presente el coronavirus para el desarrollo del Mobile, en Ámsterdam los días previos ha pasado más desapercibido. No obstantes, uno de los expositores de Sony ha reconocido a Efe que los empleados "no entienden la decisión de que se haya cancelado la participación en el MWC y que sin embargo sí se mantengan en el ISE, cuando existe el mismo riesgo de contagio por el coronavirus que existiría en el congreso de Barcelona", y coincide en que está siendo más un "efecto llamada" que allí logró evitarse.

En el caso de Intel y Cisco, su baja del Mobile se anunció cuando el ISE ya había comenzado -durará hasta el día 14-, por lo que no hubo margen de tiempo para hacerlo. De hecho, Cisco, empresa global dedicada principalmente a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones, ha cancelado también su participación en la feria del Melbourne, que se celebra del 3 al 6 de marzo y que es una de las más importantes del año para la compañía por la asistencia del público asiático, que se concentra sobre todo en esta cita.

Desde Cisco siguen pendientes de la evolución del coronavirus para tomar más decisiones en los próximos días y semanas en función de las recomendaciones oficiales.

Samsung, que ha anunció que reduciría su presencia en el MWC enviando a menos directivos, está presente en Ámsterdam con total normalidad, e incluso ha presentado por todo lo alto la primera pantalla 8K del mundo. Para esta y para otras muchas marcas que no cancelaron su presencia en el Mobile, el desarrollo del ISE era una "prueba de fuego" para decidir más adelante sobre la feria de Barcelona, aunque finalmente la organización ha decidido suspenderla.

Menos presencia asiática

Un total de 50 expositores chinos y otra veintena de otros países asiáticos han cancelado su asistencia a esta feria tras hacerlo LG, aunque el evento ha recibido un 6,7 % más de preinscripciones este año, según confirma Mike Blackman, director general del ISE.

El centro de convenciones Amsterdam RAI está empapelado de carteles donde se pide a los asistentes "protegerse y proteger a los demás", con recomendaciones como no darse la mano para saludar, evitar contacto cercano con el resto, y acudir de inmediato a los servicios sanitarios presentes en el edificio en caso de presentar síntomas sospechosos, informa EFE.

Además, también se pide "cubrirse la boca y la nariz al toser" y lavarse las manos con frecuencia con dispensadores de desinfección de manos instalados por todo el edificio. Aunque no es imprescindible el uso de mascarilla, sí se puede ver a algunos asistentes que la usan. Con más de 1.300 expositores, ésta será su última edición en la capital holandesa, ya que a partir de 2021 se celebrará en Barcelona.