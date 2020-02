La Policia investiga un home per intentar portar-se a un bebé de l'Hospital Clínic

L'home es va presentar aquest dimecres en una de les habitacions del centre sanitari i, sense identificar-se com a mèdic ni com a infermer, va començar a fer-li diverses preguntes a la pacient. Segons les mateixes fonts, l'home tenia "bon aspecte i anava ben vestit".

La pacient va contestar al que se li formulava en pensar que es tractava d'un metge i, després de concloure l'home l'interrogatori, se'n va anar. Passat una estona, va tornar a l'habitació i li va comentar que s'havia de portar el menor per a fer-li unes proves.

En eixe moment, la pacient va començar a sospitar i li va respondre que primer havia de fer-li una pregunta a la infermera. Després d'aquesta manifestació, l'home va abandonar l'habitació i no va tornar.

L'individu no va arribar a tocar ni a agafar el nadó, però sí va comentar que necessitava portar-li-ho per a practicar-li unes proves. La Policia ha obert una investigació per a aclarir l'ocorregut.