Noah Centineo desvela su oscuro pasado: "No había casi nada a lo que dijera que no"

Noah Centineo, desde su entrada en Hollywood, ha huido de los escándalos (excepto el de su último corte de pelo, que indignó a medio mundo). A diferencia de las estrellas Disney de su edad.

Pero no todo ha sido de color de rosa para el actor de 23 años. Noah ha confesado para la edición digital de Harper's Bazaar que cuando era más joven tuvo una etapa muy oscura. Todo ocurrió tras el divorcio de sus padres, en el periodo de los 17 a los 21 años.

Esta época del actor estuvo marcada por todo tipo de drogas y noches de fiesta y desenfreno. Consumió éxtasis con frecuencia y "cualquier otra sustancia" que se pusiera a su alcance mientras dormía en el sofá de sus amigos o conocidos esperando a que llegara su gran oportunidad.

"No había casi nada a lo que dijera que no. Pero nunca, jamás, me inyecté nada. Tuve suerte en ese sentido. Fumé de todo. Estaba muy confundido y enfadado. Era un momento muy difícil", reconoce para la revista.

"Nunca, jamás, me inyecté nada. Tuve suerte en ese sentido"

También afirma que su caso no es ninguna excepción: "En la industria del espectáculo hay un sindicato de 500 o 1.000 chavales que están tratando de triunfar ahora mismo, en este momento, y que lo único que hacen de lunes a lunes es salir de fiesta cada día".

Por fortuna para el actor, esta época quedó atrás y actualmente pasa su tiempo libre libre meditando, dándose baños o escribiendo en sus diarios manteniéndose sobrio y lejos de aquellos malos hábitos.