Urkullu comparecerá el próximo martes ante la Diputación Permanente para informar sobre el derrumbe de Zaldibar

Los grupos de la oposición habían solicitado la comparecencia del Lehendakari, Iñigo Urkullu, y de los consejeros de Medio Ambiente, Iñaki Arriola; Trabajo, María Jesús San José; y Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; ante la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno cuando la Cámara está disuelta, como ocurre en la actualidad tras la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 5 de abril.

Tras la reunión de la Mesa, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha informado a los medios de comunicación que el próximo martes, a las 9.30 horas, tendrá lugar la comparecencia del Gobierno Vasco ante la Diputación Permanente.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara vasca, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha informado de que será el Lehendakari, Iñigo Urkullu, quien comparezca en la Cámara, "probablemente acompañado de otros consejeros", pero ha recordado que se trata de una decisión que le corresponde adoptar al propio Ejecutivo autonómico.

Tras subrayar que la "prioridad" del Ejecutivo está siendo "el rescate de las dos personas sepultadas, Alberto y Joaquín, así como garantizar los trabajos con la seguridad de las personas que allí están trabajando y de los vecinos de las zonas afectadas".

Asimismo, ha defendido que desde el Gobierno "siempre se ha actuado con transparencia" y ha estado "desde el minuto cero" gestionando esta crisis "de manera seria, rigurosa y discreta" y ha denunciado que existe una "campaña en los medios de comunicación y en las redes acusando al lehendakari de no estar dando respuesta a la crisis" con una intención "evidente de desgaste político".

"En política no todo vale y mucho menos el uso interesado y vergonzoso que algunos están haciendo del dolor humano", ha defendido antes de acusar EH Bildu intentar "desgastar la figura del Lehendakari de un modo ruin y mezquino" con esta situación.

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha considerado que la comparecencia del Lehendakari "llega tarde" y porque se le ha "presionado", ya que cree que "debería haber aparecido desde el minuto uno sin que la oposición se lo hubiera tenido que pedir". "El Lehendakari ha estado escondido. Este país merece que se le diga toda la verdad y no que hayamos tenido un gobierno que se ha escondido durante días", ha indicado.

Otero ha asegurado que "ha faltado información" y cree que el Gobierno no se puede "escudar" en que se ha disuelto el Parlamento para no trasladar la información que los grupos de la oposición le han solicitado sobre este asunto. "Hay dos actores: una empresa que aparentemente ha hecho muchas cosas mal y un gobierno al que ha fallado sus labores de inspección, control, medias cautelares, sancionadoras. Es un gobierno que ha actuado descoordinadamente ante una situación de crisis", ha indicado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jose Ramón Becerra también ha comparecido ante los medios para recordar que había presentado, junto al PP, la solicitud de comparecencia de los consejeros Iñaki Arriola, Estefanía Beltrán de Heredia y María Jesús San José, para "dar explicaciones de la mala gestión con la que han estado actuando esta última semana" ante la "emergencia" en Zaldibar.

Becerra ha acusado al Gobierno Vasco de hacer una "mala gestión de las cuestiones de seguridad y salud laboral, tanto dentro del vertedero como de la emergencia" y de la información trasladada a la opinión pública que ha sido "improvisada y a saltos, y detrás de la presión ejercida la gente en la calle, preocupada por su salud".

Por último, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha defendido que es "urgente" que se den explicaciones, ya que cree que "el Gobierno Vasco, Urkullu y sus consejeros, están ignorando la angustia y preocupación que viven los ciudadanos afectados". "Este es el momento de la claridad, de la verdad", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que en este asunto "lo que no cabe es descargar culpas en terceros y preocuparse solo de quitarse de encima las responsabilidades" porque "hay muchas dudas en el aire" que "dan una sensación de improvisación y descoordinación permanente". "No es el momento de descargar culpas, hay que asumir importantes responsabilidades e informar a la ciudadanía con rigor y transparencia, y estar muy cerca de los vecinos de Zaldibar y el resto de municipios afectados", ha concluido.