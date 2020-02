ARCA pide a Cort que tenga "sensibilidad patrimonial" ante la retirada de adoquines

En una nota de prensa, la entidad ha calificado de "excusa insostenible" la razón que da Cort sobre los bordillos porque "no se pueden poner por no cumplir el código técnico". "Primero decían que era un problema de precio y ahora que la piedra patina y que no cumple la normativa", ha detallado.

En este sentido, ARCA ha dicho que si fuese un problema de seguridad por resbalar, "tampoco se podría colocar en el centro histórico". "Nos consta que Infraestructura tiene otros proyectos de mejora de calles donde se mantiene el adoquín de piedra", ha explicado.

Ante ello, ha afirmado que el bordillo de piedra es un elemento "identificativo" del pavimento de Palma. "Se utilizó precisamente al crecer la ciudad hacia el Eixample y allí debe permanecer", ha pedido. Es más, ARCA ha asegurado que la mayoría de las ciudades conservan estos adoquines, "que las identifican y le dan personalidad".

Por último, ARCA ha afirmado que se ha intentado poner en contacto con la regidora de Infraestructura y Accesibilidad del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, pero no ha recibido respuesta. Además, ha insistido en que seguirá defendiendo la detención de la retirada de los adoquines.