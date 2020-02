Podemos pide que la Junta desarrolle un Estatuto de las Mujeres Rurales que favorezca su incorporación al campo

Dicho estatuto, a juicio de Fernández, debería promocionar el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias, así como fomentar su afiliación al régimen agrario de la Seguridad Social, el acceso a subvenciones o la implementación de medidas que apoyen la corresponsabilidad.

En este sentido, ha abogado por lograr "una representación equilibrada" entre hombres y mujeres en los tribunales y organismos de valoración y resolución de subvenciones.

Dicho estatuto es una de las medidas que Fernández ha reclamado para actuar sobre un sector, el agrario, que "se está ahogando" tanto en Castilla y León como en España, por lo que ha defendido también la adopción de precios mínimos en origen o la compra de alimentos de proximidad por parte de comedores, residencias u hospitales de titularidad pública, en lugar de recurrir a los menús de línea fría que, además, "no ofrecen una alimentación tan saludable y equilibrada".

El secretario de Mundo Rural y España Vaciada ha criticado el "nulo interés" de los partidos de "ultra derecha y ultra ultra derecha" por esta cuestión y ha sostenido que su formación defenderá "de forma inquebrantable" a los agricultores y ganaderos.

PRECIOS MÍNIMOS

Por ello, ha reclamado el establecimiento de precios mínimos en origen y el control de la cadena alimentaria frente a la "alfombra roja" que las "políticas neoliberales" han puesto a "los oligopolios y la gran distribución", al tiempo que se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno central pondrá en marcha mecanismos para corregir esta situación.

En cuanto a la Junta de Castilla y León, ha advertido de que las medidas para favorecer el arbitraje y la mediación entre productores y distribuidores "llegan muy tarde" para "desarrollar una ley de hace seis años y un decreto de hace dos", por lo que ha lamentado que en este tiempo hayan tenido que cerrar "cientos de explotaciones" que "no podrán ya favorecerse" de estas actuaciones.

No obstante, Fernández ha reconocido que la medida "en sí no es mala", aunque ha puntualizado que su partido se mantendrá "vigilante" para que "no quede en agua de borrajas".

En este sentido, ha tachado de "contradictorio" que "ahora el PP se erija en adalid de los agricultores y ganaderos" cuando ha facilitado el desarrollo de "macroindustrias" que "arruinan" a las pequeñas explotaciones como el caso de la "macrovaquería" de Noviercas, en la provincia de Soria, la cual podría provocar el cierre de 432 explotaciones lácteas además del "perjuicio medioambiental" que causaría, según ha criticado el político de Podemos.

Frente a eso, Pablo Fernández ha apostado por reducir las "trabas" y "zancadillas" administrativas que se encuentran los agricultores y ganaderos, así como por que "en todas las residencias de ancianos y juveniles, comedores escolares y hospitales" se consuman productos de proximidad en lugar de ceder el servicio a empresas "que no tributan en Castilla y León".