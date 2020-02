La UCO vincula el cap de gabinet de Zaplana amb els fons a Andorra i el pagament amb "bitlletets"

Com a conseqüència "aparent" d'açò, ho vincula amb pagaments en metàl·lic, als quals l'investigat es refereix com "bitlletets" en diversos correus dels quals, segons la UCO, en relació a la forma d'abordar diferents pagaments, "pareix desprendre's" del to utilitzat "cert interés" per part de García a efectuar els pagaments d'aquesta manera.

D'acord amb un informe de la UCO que consta en la causa, consultat per Europa Press, García utilitza aquest terme en correus en els quals es parla del pagament tant d'un viatge al Senegal, que costaria 3.940 euros "per parelleta", com de les noces d'una filla. "Jo t'ho portaré en bitlletets el dia del viatge; o si prefereixes t'ho done després. Dis-me alguna cosa", consta en un mail sobre eixe desplaçament.

I en un altre en un altre amb un arxiu adjunt 'pressupostos noces', mana a la seua filla uns comentaris sobre les despeses. "He inclòs el tema del pernil i del champagne (...). La resta del teu trage es pot pagar en bitlletets?. Ta mare ha pagat una mica del seu vestit, es pot pagar també en bitlletets. De la resta de despeses què es pot pagar en bitlletets?", arreplega el text.

En eixe arxiu, apareix una columna denominada "cash" que, segons la UCO, es podria correspondre de la mateixa manera amb diners en efectiu. En un últim, s'apunta a la quantia de 6.724 euros la quantitat identificada d'aquesta forma.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

En els correus electrònics de García, els agents observen la intenció de Juan Francisco García l'any 2004, en el mateix exercici en el qual comencen a produir-se els primers abonaments en el compte bancari a Andorra investigat i amb les retirades de fons de la qual es relaciona, de dur a terme una sèrie d'inversions immobiliàries: adquirir una vivenda a Eivissa, una altra a Huelva o el canvi de propietat de la seua pròpia residència a València per a adquirir una altra.

Sobre la d'Eivissa, pregunta a un interlocutor si li interessa fer-ho a través de la seua societat Dobles Figuras per a deduir-se alguna despesa -es desprèn l'ús de 18.000 euros en efectiu- i també per a l'operació de València.

L'any 2006, com a representant de Dobles Figuras, va comprar l'apartament d'Illa Cristina, del que s'ha comprovat l'existència d'un contracte opció de compra, entre la titular de la vivenda i ell mateix, on la primera concedeix eixa opció per 90.151 euros que manifesta haver rebut en l'acte de la firma en efectiu metàl·lic. No obstant açò, segons la UCO, no hi ha cap anotació bancària que reflectisca una possible eixida de diners amb la qual es poguera afrontar l'esmentat pagament.

La UCO sosté que existeixen altres evidències de les quals es desprèn el maneig de fons d'efectiu de García i que tindrien lloc de forma posterior a les retirades arreplegades en les anotacions efectuades per un altre dels investigats, Joaquín Miguel Barceló, considerat presumpte testaferro de Zaplana.