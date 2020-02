Los tatuajes en la cara es la última moda que arrasa entre los famosos a la que ya se han sumado Chris Brown y Kat Von D

Muchas estrellas han adornado su cuerpo innumerables veces con tinta, pero muchas veces se vuelve tan adictivo que el cuerpo no es suficiente. Cada vez son más los famosos que cruzan la última frontera y se tatúan en el rostro. El último en adornar su cara ha sido Chris Brown.

El cantante se tatuó esta semana una bota de las míticas deportivas Air Jordan justo en su mejilla, debajo de su oreja derecha.

La noticia la compartió el tatuador del cantante, conocido como Ganga, de origen murciano (de hecho, tiene otro estudio en Murcia) y especializado en el realismo.

Sin embargo, Chris no es el único que se ha tatuado la cara, el mundo de los famosos lleva mucho tiempo con esta moda solo apta para los más atrevidos como Mike Tyson, Aaron Carter, Amber Rose o Kat Von D.

Tyson fue uno de los primeros con atreverse con el tatuaje facial hace 17 años. El excampeón de boxeo tiene un tatuaje tribal en el ojo izquierdo y afirma que no se arrepiente. "Sucedieron muchas cosas de este tatuaje, muchas cosas buenas. Otros jóvenes atletas se acercaron a mí y me dijeron: es por ti que lo llaman Mike Tyson [al tatuaje]. La gente tiene que registrar sus tatuajes. Debes sentirte identificado con tu tatuaje", contó a la revista ‘Sports Illustrated’.

Justin Bieber se ha dejado llevar por su pasión religiosa y se ha tatuado grace (gracia) sobre su ceja derecha. Últimamente el tatuaje es imperceptible, por lo que se lo podría haber borrado.

Aaron Carter siempre ha sido un personaje polémico, desde sus problemas con las drogas y el alcohol hasta sus acusaciones y sus diferencias irreconciliables con sus hermanos, entre ellos Nick Carter, exmiembro de los Backstreet Boys. Además de la palabra love, tatuada bajo su ojo derecho, tiene tatuada también a Medusa. Según dice, tiene un gran significado para él: “Medusa es mi protectora. Si te diriges a mí con negatividad, mi Medusa te mirará a los ojos y te convertirá en piedra”.

Amber Rose, cantante, actriz y diseñadora, también se sumó hace poco a la moda de los tatuajes faciales con los nombres de sus hijostatuados en la frente: Bash y Slash. Ante las críticas, la cantante se defiende: "La gente que me dice que soy demasiado guapa para un tatuaje en la cara son los mismos que me dicen que soy 'demasiado guapa' aunque no lo crean y me mientan, o simplemente me dicen que soy fea. De todas maneras, la moraleja de esta historia, es hacer lo que te de la **** gana en la vida".

Lil Wayne fue otros de los pioneros en tatuarse la cara. El rapero tiene nueve estrellas en el lado izquierdo,Fear God (teme a Dios) en sus parpados, la letra C entre sus ojos (por su madre Cita y su apellido, Carter), dos lagrimas debajo de su ojo derecho, la frase "yo soy música" en su pómulo derecho, un 17, tatuajes tribales, una cruz, un símbolo de la paz, un cohete, rayos en mejillas y frente, una flor de lis y la palabra Orleans, por su ciudad natal.

Kat Von D, la tatuadora y maquilladora, también tiene varias estrellas tatuadas en su lado izquierdo por su canción favorita, Starry Eyes, de Mötley Crüe.

El rapero 21 Savage tiene escrito en cursivaDeath Before Dishonor(muerte antes que deshonor) en su frente, además de una daga en el centro de ésta. Según contó en una entrevista, el tatuaje está dedicado a su hermano fallecido Quantivayus.

El cuerpo del cantante de Blink-182 está al 70 % cubierto de tatuajes, incluida también su cara. Travis Barker tiene un ancla al lado de su ojo derecho, una estrella al lado de su ojo izquierdo y, en el pómulo de ese mismo lado, la palabra Blessed (bendecido) en cursiva. "Para mí, documenta parte de mi vida. Son personas, cosas o momentos de mi vida. Cuando muera y desaparezca, quiero que la gente pueda mirar mi cuerpo y básicamente revivir mi vida de alguna manera", dijo Travis en una entrevista para GQ.