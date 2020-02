Denuncien la mort electrificada de l'àguila pescadora 'Marina' en l'Albufera

Aquest exemplar, batejat per una xicoteta del col·legi de Pego com'Marina', passava l'hivern en l'Albufera de València quan va perdre la vida en posar-se sobre un suport elèctric propietat d'Iberdrolai rebre una descàrrega de milers de volts. Va ser "la crònica d'una mort anunciada", lamenta l'Adensva en un comunicat.

Per a l'entitat conservacionista, "resulta d'una irresponsabilitat extrema que l'aiguamoll més emblemàtic de la Comunitat Valenciana, emparat sobre el paper sota les figures de protecció de Zona d'Especial Protecció per a les Aus, Parc Natural o aiguamoll Ramsar, no tinga des de fa anys adaptats totes les seues esteses elèctriques per a evitar l'electrocució de les aus".

Adensva recorda que la Fiscalia Provincial de València va obrir diligències d'investigació penal arran d'una denúncia que va presentar per "les contínues morts per electrocució d'avifauna en esteses elèctriques de l'Albufera i voltants".

Aquests fets poden constituir una vulneració de les lleis de responsabilitat mediambiental, patrimoni natural i biodiversitat, així com de les quals regulen el sector elèctric, adverteix l'organització mediambiental.