Asamblea de Madrid: Vox impide la declaración institucional sobre el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Vox ha vuelto a impedir una declaración institucional en la Asamblea de Madrid. En concreto, el grupo parlamentario que capitanea Rocío Monasterio ha presentado un texto alternativo a la declaración institucional del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia al que habían pactado el resto de grupos.

De acuerdo con Vox, la propuesta de los grupos es "hipócrita" y responde "a un nuevo intento de adoctrinar a toda la población con la ideología de género propia del consenso progre". La formación defiende que tanto la portavoz del grupo como otras diputadas son "profesionales del sector en cuestión" y consideran que en España "se ha superado ya el desequilibrio pasado entre hombres y mujeres".

"Denunciamos otras culturas donde se denigra a la mujer y no se le da igualdad de oportunidades y fomentaremos el acceso de las mujeres a la Ciencia en aquellos lugares donde no se respeten nuestras mismas condiciones de acceso a la educación y formación en igualdad", apunta el comunicado remitido por Vox.

Pero hoy en España, a su juicio, "las mujeres ya no se enfrentan a ninguna barrera para participar, investigar y trabajar en el ámbito científico y no tienen ningún punto de partida distinto al de los hombres que dificulte su acceso a estas carreras". Por ello, creen que "no necesitan ningún tipo de protección especial por parte de las administraciones públicas".

No es la primera vez que Vox impide una declaración institucional en la Asamblea. El pasado noviembre el grupo también impidió que se hiciera una con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, que se venía acordando desde 2005.