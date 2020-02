Santiago Abascal será entrevistado este jueves en los informativos de RTVE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, será entrevistado esta jueves en la segunda edición del Telediario de Televisión Española, un día después de tener su primer cara a cara parlamentario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera sesión de control al Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El periodista Carlos Franganillo será el encargado de hacer las preguntas al líder de Vox, en una entrevista que podrá seguirse en directo por La 1, Canal 24 horas, TVE Internacional, Radio 5 y en la web RTVE.es.

La entrevista no llega sin polémica, tras el rechazo por parte de CCOO a que Abascal sea entrevistado en la televisión pública. El sindicato considera que TVE "no debe colaborar” con la difusión de “propaganda de los partidos de ultraderecha” y se ampara en la Directiva Europea 1808/2018 que recomienda evitar contenidos que "inciten al odio o a la violencia". La petición de CCOO no ha sido secundada por ningún otro sindicato.

La propuesta del 'pin parental', la primera sesión de control del Gobierno, la aprobación de la eutanasia o las manifestaciones de los agricultores serán algunos de los temas de actualidad por los que previsiblemente se verá preguntado Abascal durante la entrevista.