Se acrecientan los rumores, ¿vuelven a estar juntos Dani Rovira y Clara Lago?

Hay parejas de famosos que calan en los seguidores y la de Clara Lago y Dani Rovira fue una de ellas… Y, si los rumores son verdad, podría volver a serlo. En mayo del pasado año saltaba la noticia de que los actores habían puesto fin a un mediático (y seguido) noviazgo de más de cinco años que, además de hacer las delicias de los fans de Ocho apellidos vascos –y secuela–, daba como fruto multitud de proyectos solidarios que los alzaron como los Brangelina españoles. Una ruptura que muchos sintieron pero que, ahora, podría ser cosa del pasado: ¡hay rumores de segunda oportunidad!

No obstante, cabe recordar que, en la reciente gala de los Premios Goya, los periodistas asistentes preguntaron al cómico y actor por el trato actual que mantenía con Lago, con quien, a pesar de la ruptura, sigue codirigiendo su fundación solidaria Ochotumbao. "Nos queremos un montón y nos vais a ver mucho juntos", eran las palabras que escogía, durante las cuáles puntuaba que solo les unía una bonita amistad, como ya hizo tan solo un mes después de que el final de su noviazgo se hiciese noticia.

Sin embargo, unos robados en Roma parecen apuntar a todo lo contrario y confirmar unos rumores que hace tiempo se oían: ¿vuelven a estar juntos Clara Lago y Dani Rovira?

Vacaciones en Roma

Aunque vestidos de turistas e intentando pasar desapercibidos, es difícil no pensar que los actores son los protagonistas de la fotografía que ha publicado la revista ¡Hola! en exclusiva. Según esta publicación, un paparazzi pilló a Clara Lago y a Dani Rovira paseando de la mano por las calles de Roma, gesto que deshicieron rápidamente al ver que habían sido reconocidos por otros tantos visitantes españoles.

No obstante, no pararon por ello su ruta turística y aprovecharon para descubrir el Panteón y la Fontana di Trevi, donde Lago no pudo evitar cumplir con la tradición y lanzar una moneda al agua. ¿Pediría el deseo de volver y hacerlo acompañada de Dani Rovira? Habrá que esperar un tiempo para saber si los rumores se confirman y los actores le han dado una segunda oportunidad a su amor.