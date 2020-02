Sanitat vol reduir un 25% l'espera per a operar-se

El Consell ha decidit declarar la guerra a les llistes d'espera sanitàries que han d'afrontar els valencians per a una intervenció quirúrgica no urgent en la Comunitat. Després de les bones xifres de gener, amb una reducció de quatre dies en l'espera mitjana, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va presentar ahir l'ambiciós pla de la Generalitat per a reduir aquestes demores amb l'horitzó posat en 2023.

Per a desembre d'eixe any, Sanitat s'ha fixat com a objectiu reduir el nombre de pacients en espera estructural –la que no és atribuïble als pacients– en un 25%, que la demora mitjana es reduïsca a 70 dies per pacient (ara és de 86), que només el 20% de primeres consultes siguen passats els 60 dies i potser el més difícil: que ningú haja d'esperar més de 180 dies, és a dir, sis mesos, per a operar-se (ara mateix hi ha quasi 13.000 persones en aquesta situació). “Volem reforçar el compromís cap a una atenció dins de temps raonables, escurçant la incertesa de l'espera”, va explicar la consellera Barceló.

Per a aconseguir eixa meta, l'Executiu autonòmic planteja mesures com ara crear la figura de les Oficines de Control de Demora, perquè cada departament sanitari puga traure major rendiment als seus recursos, o la unificació de llistes a través del Districte Únic Sanitari perquè els pacients puguen ser operats en qualsevol centre de la Comunitat.

Amén d'altres intervencions, el Consell reservarà 35,2 milions del pressupost sanitari de 2020 per a reduir les demores. Els diners es gastaran en qüestions com ara incorporar nous processos assistencials, en la contractació de 128 professionals sanitaris per a reforçar els equips amb més càrrega de treball o a millorar el pla de xoc, que permet als pacients que acumulen 60 dies o més de demora triar un centre sanitari concertat per a operar-se en lloc d'un públic.

Els dies d'espera que els ciutadans han de guardar per a intervindre's depenen de molts factors i varien en funció de qüestions com l'especialitat o el departament de salut al qual estiga adscrit. Per exemple, a València, la demora mitjana a l'Hospital General ascendeix als 127 dies, una de les més altes de la Comunitat, mentre que en La Fe (91), Doctor Peset (60) o la Malva-rosa (73) és menor.

També cal tindre en compte que la càrrega de pacients que suporta cada centre i les especialitats que tracten varien de l'un a l'altre. Les intervencions amb demores més llargues són les de cirurgia toràcica (146 dies), neurocirurgia (136), pediatria (136) i plàstica (126). Les més curtes, dermatologia (39), cardiovascular (53) o oftalmologia (62).

Esment a part mereixen els pacients de traumatologia i ortopèdia (111) que, amb 19.152 persones en espera, constitueixen el 32,4% de tots els ciutadans que encara no s'han sotmés a les intervencions quirúrgiques sol·licitades. Aquesta xifra ascendeix a 60.983 en la Comunitat Valenciana.

En xifres

86 dies havia d'esperar al gener, de mitjana, un pacient per a una intervenció quirúrgica no urgent.

60.983 pacients es troben a l'espera de ser operats, 2.451 menys que el mes de desembre de 2019.

111 dies era la demora mitjana al gener per a una operació d'ortopèdia i traumatologia en la Comunitat.

35,2 milions d'euros destinarà enguany la Generalitat per a tractar de reduir les demores en cirurgia.