Wyoming a Juanra Bonet: "Ya soy millonario, ¿puedo participar en tu concurso?"

Wyoming aprovechó los minutos finales de El intermedio de este miércoles para entrevistar a su compañero Juanra Bonet, que se pasó por el programa de La Sexta para hacer promoción de ¿Quién quiere ser millonario?, concurso que presenta semanalmente en Antena 3.

El presentador acudió a entrevistar a su invitado, pero le advirtió que "antes que nada te recuerdo que el puesto de Gonzo ya está cogido", mientras Bonet reía la ocurrencia de Wyoming.

"Según me comunican por el pinganillo, ahora presentas el nuevo ¿Quién quiere ser millonario? en Antena 3 para celebrar el 20 aniversario de la primera vez que se emitió este programa", señaló el presentador.

Y le preguntó: "¿Cuándo puedo ver el concurso? ¿cuáles son las novedades de esta edición? Y, lo más importante, ya soy millonario: ¿Puedo participar?". Bonet le contestó que "no sé si puedes participar, pero siendo millonario te puedes hacer donante".

Posibilidad que descartó Wyoming: "Entonces no quiero participar". El invitado explicó cuando se podía ver: "En Antena 3, en nada, en cuanto acabe El hormiguero. ¿Las novedades? Que participan los mejores concursantes de la historia de la televisión".

Bonet añadió que eran los mejores de "¿Quién quiere ser millonario? clásico, Saber y ganar, ¡Boom! y los de ese concurso que antes no se podía decir en Atresmedia y ahora sí, Pasapalabra".

El presentador le preguntó a compañero si "de las preguntas que haces en el concurso, ¿cuántas te sabes? Porque parece que dominas la materia". Bonet le contestó que "no tengo ni idea. Si las supiera no estaría presentado, me estaría forrando al otro lado".

"Tus concursos siempre terminan teniendo gran éxito: ¿Se te ha subido a la cabeza? ¿piensas que eres el mejor presentador de concursos de España? Y ten cuidado porque este programa lo ve todos los días Arturo Valls", quiso saber Wyoming.

Con una sonrisa en la boca, Bonet le contestó que "el mejor no, ahora, calidad-precio... si no puedes pagar a Arturo, pues ya me tienes a mí". El presentador le advirtió que podrían contar algún día con él, "pero presupuesto no tenemos". "Lo sé, estuve becado", concluyó Bonet.