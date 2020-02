Bigote Arrocet se defiende: "No me llegó la citación judicial"

Es el hombre más buscado después de su ruptura con María Teresa Campos. Bigote Arrocet rompía su silencio hace unos días con unas declaraciones exclusivas en la revista Hoy Corazón. Unas palabras mediante las que aseguraba que nunca había sido su intención romper con la comunicadora.

Pasado el nubarrón, todavía tienen que tener una conversación para aclarar en qué punto se encuentran. Pero los problemas crecen. Tras la demanda de paternidad interpuesta por Alexis, su hijo no reconocido, Bigote ha sido citado en el Instituto de Toxicología de Madrid para realizarse las pruebas genéticas el próximo día 17 de febrero, después de no acudir a la primera cita.

"No dudo en hacerme nada porque yo nunca he negado que soy su padre. Si no fui la primera vez no es porque no quisiera, sino porque no me llegó la citación", dice en conversación con este diario cansado de que se le señale como irresponsable. "Está dejando mal a su madre", añade.