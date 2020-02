El comentarista Ibai Llanos lanza 'La bata del suaj', su primera canción en colaboración con Lory Money

Ibai Llanos, nacido en Bilbao en 1995, parece que no tiene límites y se atreve con todo. Así lo ha demostrado en su programaHoy no se sale del día 11 de febrero, que hace para la plataforma UBEAT, en el que, aprovechando que el invitado era Lory Money, se animaron a grabar una canción antes de la entrevista.

En los momentos previos a desvelar el videoclip por primera vez, el propio Ibai admitió: "Yo no he visto el vídeo y tengo que admitir que me da mucha vergüenza". Tras dar paso y comenzar a visualizar el vídeo comentó riéndose: "Me parto los cojones".

La bata del suaj, el nombre de la canción, dura algo más de dos minutos y comienza con el artista senegalés cantando en castellano con frases como "Ibai no tiene orejas, ¿quién es es este tipo? concurso de tortazos, su-suscrito".

Lory Money ft Ibai Llanos - La bata del Suaj



Producción y letra: @HoyNoSeSale

Mansión: la de @G2esportspic.twitter.com/GiWkYdhqqO — Ibai (@IbaiLlanos) February 11, 2020

Durante todo el tema se hacen referencias a bromas con el comentarista de eSports, sobre todo con su vestimenta habitual que le da nombre, la bata azul.

En el videclip está rodado en la casa de G2 Esports, propiedad del youtuber Ocelote, y en él aparecen el también comentarista Ander Cortés, y los gamersBarbeQ (Ernesto Folch) y ReventXz (Antonio Pino).

El público se ha sorprendido con la capacidad de rapear de Ibai, que deja frases como "Ya me han puesto una mansión, voy con bata de señor, casteo cualquier mierda bro y me pagan viruta. Pero no sé cocinar, Ander pídeme un kebab, soy como Hugh Heffner mal, porque aquí no hay conejitas hay streamers y ansiedad."