La Universitat Popular de València inaugura una nova seu a les naus del Parc Central

Una de les naus industrials dissenyades a principis del segle XX per l’arquitecte valenciàDemetrio Ribes, i rehabilitades en ser incorporades al projecte del Parc Central, s’ha habilitat com a seu del nou centre de Russafa de la Universitat Popular (UP).

La festa d’obertura d’este espai sociocultural a la ciutadania se celebrarà dissabte d’11 a 13 hores, i les classes de les activitats programades de la UP (dansa i expressió corporal i dramatització, entre altres) començaran a partir de dilluns. Este centre, amb una superfície construïda de 739 metres quadrats, actuarà com epicentre de les iniciatives socials i culturals de la Universitat Popular. També serà cedit puntualment a entitats, associacions i iniciatives sense ànim de lucre.

La regidora i presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano, ha visitat aquest dimecres este nou equipament municipal, el nou Centre Ribes Espai Universitat Popular, habilitat, amb un pressupost de 450.000 euros, en un immoble Bé de Rellevància Local (BRL) ubicat en l’accés del Parc Central del carrer Filipines. I en comprovar el resultat de la intervenció, ha celebrat que es tracta “d’un espai privilegiat per a albergar la programació generada des de la UP de València, i altres propostes i iniciatives socials i culturals”.

De fet, ha assegurat, “estem segurs que estarà ple de vida, que serà un motor de dinamització per als barris que l'envolten i per a la ciutat en general”. En principi, la UP de Russafa desenvoluparà activitats de dansa i expressió corporal; dansa pilates; tabal i dolçaina; i dramatització. Així mateix, a partir de dissabte, dia que se celebra l’acte d’obertura amb l’animació de La Desbandada (formació musical composta per persones que pateixen Parkinson), albergarà una exposició d’obres artístiques realitzades al Centre de la UP de Sant Marcel·lí en el marc d’un projecte multidisciplinar.

A més, Isabel Lozano, ha destacat que este espai, que s’afegeix als 32 centres de la Universitat popular, “serà un dels tres eixos de dinamització d’este organisme autònom de l’Ajuntament encarregat de promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, a través de l'educació contínua, la dinamització sociocultural i la intervenció social”. D’esta manera, Ribes Espai Universitat completarà la tasca que la UP ja desenvolupa al Palauet d’Aiora, i que, d'ací a poc temps, també es farà, des del nou centre de Benicalap, que s’obrirà en un mes.

Aula UP Parc Central JOSE CUELLAR

Pel que fa a la distribució d’este nou contenidor cultural del Parc Central, Isabel Lozano ha detallat que a la planta baixa, de 467 metres quadrats, hi ha un vestíbul, un despatx i dues aules amples (una de 50 m² i altra de quasi 100 m²), mentre que la primera planta, de 272 m², compta amb un xicotet magatzem i dues aules, una d’elles d’Informàtica amb una superfície de 50 m² i l’altra de 100 m².

“L’actuació ha conservat l’edifici original, de manera que es pot observar el volum de què fou la nau en els seus orígens. El projecte ha consistit a habilitar l’edifici per a ús de la Universitat Popular de València, amb unes característiques singulars, ja que els paredons interiors de la planta baixa són mòbils i permeten una distribució en aules diferenciades o un sol espai diàfan on els paredons queden plegats i guardats a un armari. És un edifici adaptat per a permetre l’accessibilitat. I s’ha realitzat una millora per adequar-se al canvi recent de normativa”, ha afegit Isabel Lozano.