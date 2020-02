Cs espera que el PP "rectifique" su negativa a una coalición en Galicia y, si no, se presentará con sus siglas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Acción Institucional de la Gestora de Cs, José María Espejo-Saavedra, mantuvieron una primera reunión este martes en el Congreso, aunque previamente ya se habían producido conversaciones informales entre ambos partidos.

La propuesta de Ciudadanos, impulsada por su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, es promover alianzas en los tres territorios, con el argumento de que en todos ellos existe el riesgo de que se mantengan en el poder o accedan a él partidos nacionalistas.

Con el fin de lograr acuerdos "transversales" entre "constitucionalistas", Cs envió cartas este lunes al PP, al PSOE, a Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y a organizaciones de la sociedad civil, invitándoles a aunar esfuerzos contra el nacionalismo en las urnas.

Aunque UPyD ya ha dicho que apuesta por "trabajar juntos" para las tres elecciones autonómicas, el PSOE no va a participar. Mientras, la formación naranja continúa los contactos con representantes de la sociedad civil y con referentes de otros ámbitos políticos, pero afirman que lo fundamental es que en esas coaliciones estén los dos partidos del espacio de centro-derecha.

GARCÍA EGEA NO EXCLUYÓ GALICIA AL REUNIRSE CON ESPEJO

En este momento, el principal escollo en las conversaciones entre Ciudadanos y los 'populares' es Galicia. Así se puso de manifiesto tras la reunión del martes entre García Egea y Espejo-Saavedra, cuando fuentes de la dirección nacional dijeron que habían "avanzado en la necesidad de que el centro derecha vaya unido a las elecciones, como siempre ha defendido el presidente (Pablo) Casado, en País Vasco y Cataluña".

El PP decidió no mencionar a Galicia, pero fuentes de Cs sostienen que, durante el encuentro, García Egea no excluyó a esta comunidad de un posible acuerdo. Según explican, la dirección nacional del PP no ha precisado su posición al respecto y por eso esperan que les aclare qué quiere hacer.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este miércoles que está dispuesto a incluir a miembros de Ciudadanos en la lista del PP de Galicia, pero ha descartado pactar coaliciones que harían "desaparecer" las siglas del PP en los comicios autonómicos.

Desde el partido naranja indican que la dirección nacional del PP les ha trasladado que hablarán con Feijóo para poder transmitirles luego cuál es la postura en el caso de Galicia. En cualquier caso, Ciudadanos no aceptará una integración en las listas del PP.

Mientras, Cs seguirá reclamando que ambos partidos concurran juntos a las elecciones en las tres comunidades. Pero de momento, evitan adelantar si un rechazo definitivo del PP a una coalición en Galicia frustraría también posibles acuerdos en Cataluña y Euskadi.

ARRIMADAS: "LA HUMILDAD ES IMPORTANTE"

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha subrayado la importancia de "aglutinar el voto constitucionalista" en cada uno de los tres territorios para hacer frente a la "amenaza nacionalista".

Por ello, ha instado al PP a dejar a un lado los "intereses de partido", en vez de decidir en función de dónde le "conviene" sumar con Ciudadanos y dónde no. "La humildad es importante", ha comentado al referirse a la discrepancia sobre Galicia, antes de pedir al PP que "reflexione".

Respecto a las personas que podrían encabezar las candidaturas conjuntas en cada comunidad, en Ciudadanos insisten en que ahora no les interesa hablar de nombres. Lo primero que quieren aclarar es si las coaliciones se pueden materializar o no, aunque ven claro que en Galicia es el PP quien debe liderar la lista y que en Cataluña debe hacerlo Cs.

A Ciudadanos tampoco le parece relevante en este momento el nombre de la fórmula conjunta ni cómo se visualizará en las papeletas electorales, aunque Arrimadas apuesta por Mejor Unidos. Lo que tienen claro los 'naranjas' es que no renunciarán a presentarse a los comicios autonómicos en ninguna de las tres comunidades, ya lo hagan en coalición o en solitario.

EL PP "JUEGA CON FUEGO" EN GALICIA

Ciudadanos nunca ha obtenido representación ni en el Parlamento de Galicia, donde Feijóo gobierna con mayoría absoluta, ni en el del País Vasco. No obstante, algunas encuestas muestran que, en las elecciones del 5 de abril, el PP podría perder esa mayoría por uno o dos escaños, de manera que, para Feijóo, cada voto cuenta.

En los comicios gallegos de 2016, el PP obtuvo unos 682.000 votos (el 47,5%) y 41 escaños en el Parlamento -tres más que la mayoría absoluta-, mientras que Cs recibió unos 48.500 votos (3,38%), quedándose por debajo del mínimo del 5% que se necesita para conseguir representación en la Cámara. En la última cita con las urnas, las generales del pasado noviembre, Cs consiguió en Galicia casi 64.700 votos (4,35%), bastante menos que los 184.000 que obtuvo en las generales de abril (11,18%).

Ahora, los últimos sondeos electorales para las elecciones autonómicas -de enero- dan a Feijóo entre 36 y 38 diputados, mientras que el PSOE subiría de 14 a 18 escaños, el BNG obtendría once, al sumar cinco más al resultado de 2016, y Esquerda (la coalición de Podemos) lograría entre cinco y ocho. En cuanto a Vox, una encuesta pronostica que entraría en el Parlamento con cuatro diputados y otra dice que se quedaría fuera.

Ante el riesgo de que en abril el PSOE, el BNG y Esquerda sumen juntos más escaños que el bloque de la derecha, Ciudadanos espera que el PP no opte por "jugar con fuego" rechazando una coalición electoral.