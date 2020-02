Les 10 línies nocturnes de l'EMT pararan a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament després de la seua conversió en zona de vianants

Les 10 línies nocturnes de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València partiran de carrers adjacents a la plaça de l'Ajuntament a partir del 23 de març, quan s'aplicaran els canvis en la xarxa d'autobusos amb motiu de la conversió en zona de vianants d'aquest cèntric enclavament.

D'aquesta manera, les línies que operen a les nits realitzaran la seua regulació en l'avinguda Marqués de Sotelo i als carrers Sant Pau i Xàtiva, mentre que les úniques que no passen pel centre, la N89 i N90 (Ronda Trànsits), s'integraran en les diürnes 89 i 90 amb la seua denominació, però amb la mateixa oferta i horari nocturns.

Així ho han anunciat el president de la companyia i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i el gerent de l'EMT, Josep Enric García, durant la presentació de la campanya informativa que comença aquest mateix dimecres i que difondrà, a través de marquesines, televisions dels propis busos i altres canals els canvis previstos en la xarxa municipal.

En concret, l'adaptació de la xarxa nocturna a la conversió en zona de vianants consistirà a habilitar les parades de la plaça de l'Ajuntament en carrers pròxims, atés que aquestes línies tenen la particularitat que presenten un esquema radial, ja que parteixen, en la seua immensa majoria, des d'aquesta plaça cap als barris.

Así quedará la red nocturna de la EMT en el centro de València. EMT

Hi haurà tres punts de regulació. El primer, en Marqués de Sotelo, donarà servei a la N1, N2, N6, N8, N9 i N10. Un altre se situarà al carrer Sant Pau, d'on eixiran les línies N3 i N7. El tercer serà al carrer Xàtiva, on tindran la seua parada les línies N4 i N5.

Grezzi, per part seua, ha detallat la campanya que es posarà en marxa per a informar els usuaris de tots els canvis, una acció que ha definit com "la més important que ha fet l'EMT en la seua història", tant en recursos humans com materials.

S'habilitaran 1.200 cartells informatius, els canals televisius dels propis autobusos (amb informació de la pròpia línia en circulació), informadors a peu de carrer i un bus en tots els barris del 15 de febrer al 5 de març. A més, s'ha habilitat una nova pàgina web amb els canvis línia a línia i amb un geobuscador per a planificar els trajectes.

La campanya posa especial èmfasi en la nova línia llançadora C1 que connectarà les dues zones d'intercanvi de Porta de la Mar-Tetuan i Xàtiva i que, a més, serà l'única que travessarà de nord a sud la plaça de l'Ajuntament des del carrer de la Pau i Sant Vicent cap a Marqués de Sotelo pel vial que discorrerà enfront de l'Ateneu Mercantil i Correus. Una línia directa al cor de València és el lema triat per a presentar aquest itinerari que, amb una freqüència de 4 minuts, substituirà a l'actual 5, que desapareixerà.

Grezzi ha definit el pla previst com a "ambiciós i realista" i ha afirmat que, amb l'anterior esquema, els autobusos donaven moltes voltes per carrers del centre. "Ara, amb el doble carril EMT-taxi per Colón, es va més ràpid i directe", ha afirmat. En la seua opinió, la nova xarxa permetrà millorar en rapidesa, freqüència i regularitat, "les tres claus per al bon funcionament de l'EMT", ha explicat.

Autobús con la campaña informativa de la EMT. 20MINUTOS

Preguntat per les opinions abocades pel president de Confecomerç, Rafael Torres, sobre el presumpte escanyament del trànsit privat en Colón, ha insistit en que el 60% de l'actual trànsit privat "no va a Colón", sinó que utilitza aquest carrer per a atallar. Els plans de Mobilitat Sostenible apunten al fet que aquest trànsit es desviarà cap a les rondes de manera intuïtiva quan el conductor s'adone que arriba més ràpid a la seua destinació evitant el centre.

Com a exemples ha posat el del carrer Russafa, on ha caigut un 50% el trànsit privat, i Regne de València (-35%). Segons ha detallat, el fet que ja no es podrà utilitzar el carrer Russafa per a atallar cap a la plaça de l'Ajuntament també farà baixar el trànsit en la Gran Via Marqués del Túria.

Respecte a la coordinació metropolitana, ha tornat a incidir en la necessitat que l’ATMV reba aportacions estatals i ha posat en valor passos com la integració tarifària o el pla pilot per a posar busos llançadora a polígons industrials.

No obstant això, ha defensat les mesures adoptades. "No podem esperar que uns altres facen les coses perquè tenim un mandat ciutadà", ha rematat respecte als plans de conversió en zona de vianants i pacificació del centre de la ciutat.