Olona y Planas coinciden en buscar en la PAC la herramienta para hacer frente a los problemas del sector agrario

El consejero Olona ha recibido con agrado la propuesta del ministro de incluir la PAC como parte fundamental de la estrategia a seguir al argumentar que la PAC brinda los "instrumentos políticos y presupuestarios para hacer frente a las causas del problema que obedecen a cuestiones de carácter estructural del sector" entre los que ha citado la fragmentación de la oferta, la insuficiente estructura comercial, o la dimensión de las explotaciones, entre otras.

"Es también la PAC la que nos ofrece las herramientas para actuar sobre las consecuencias", ha apostillado Olona. A su parecer, la consecuencia de la insuficiencia de los precios se traduce en la insuficiencia de la renta de los agricultores.

En este sentido, el consejero ha insistido en la necesidad de afrontar una reforma en profundidad de la PAC. "Tanto las causas como las consecuencias deben afrontase a través de una aplicación más justa y eficaz de la PAC, que debe centrar sus prioridades en el modelo familiar y, por tanto, en los agricultores profesionales cuyos ingresos más dependen de la agricultura", ha señalado.

Para el consejero aragonés, las movilizaciones de los agricultores están "totalmente justificadas y han servido para trasladar a la opinión pública la problemática del sector agrario".

Ha recordado que "el problema suscitado pone de manifiesto la legitimidad de la PAC y la de su presupuesto público, en Aragón de 500 millones de euros" y por lo tanto " la PAC no debe basarse exclusivamente en razones ambientales sino, también y sobre todo, en la insuficiencia de renta que sufren los agricultores".

CADENA ALIMENTARIA

En relación a la Ley de la cadena alimentaria, el consejero no ha cuestionado su mejora, pero ha considerado que "no se van a encontrar aquí soluciones milagrosas", puesto que, a su entender, el problema de la cadena alimentaria "es de falta de valor añadido en los eslabones de la cadena y no tanto de la distribución del valor, no se puede distribuir el valor que no se crea".

Su apuesta pasa por implementar las estructuras comerciales, mejorar la concentración de la oferta y desarrollar acciones de promoción comercial, entre otros, para generar más valor entre todos los agentes de la cadena. "No se soluciona enfrentando a unos agentes con otros, aunque hay que reconocer que el eslabón más débil es el agricultor".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de trasladar la idea de que "los precios no se pueden regular por el Gobierno" y piensa que "generar expectativas en este sentido solo contribuye a la frustración". "Debemos actuar donde podemos actuar y con las herramientas que tenemos como es el caso de mejoras de carácter estructural a través del segundo pilar de la PAC".

Olona ha concluido al abundar en que es necesario dar respuestas urgentes, pero "sabiendo que no hay respuestas inmediatas", ha matizado el consejero para quien es el momento de "exigir ambición ante la inminente reforma de la PAC".