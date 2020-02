Mata lamenta que els valencians van viure 20 anys "en una cleptocràcia" dissenyada per dirigents del PP

Així s'ha pronunciat el també portaveu socialista a Les Corts en relació al contingut del sumari del cas Erial, en el qual es troba investigat l'expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb el PP, Eduardo Zaplana.

Mata ha destacat que una generació sencera de valencians "han vist com aquesta trama de Zaplana amb col·laboradors necessaris com Olivas, Cotino o Blasco han detret desenes de milions de diners que haurien d'anar a parar a la política pública per a acabar en les butxaques de dirigents del Partit Popular i arruïnar la resta de la ciutadania".

Ara l'objectiu és, segons ha dit, "recuperar els diners públics que es van arrabassar a la ciutadania" i ha explicat que l'any 2018 la Fiscalia va dir que fins que no s'acreditara el crebant públic, "la Generalitat no podria personar-se", per la qual cosa ara és "el moment perquè aquest Govern insistisca a recuperar els diners de tots els valencians i iniciar negociacions perquè els diners recuperats de la corrupció, i que va a les arques de l'Estat espanyol, es retornen a la Comunitat Valenciana".