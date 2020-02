Consultorio de Psicología: "Tengo creencias satánicas y en el espejo veo el rostro de otra persona, tengo miedo"

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Que hago si un amigo me dice que ya no quiere seguir con su vida por una persona que le hizo mucho daño. Él le sigue amando pero ya no confía en ella... Y dice que es mejor acabar todo.

Iba a empezar una terapia psicológica pero ahora ya no quiere saber nada, ¿qué hago? Porque me prohíbe que le cuente a otra persona. No sé qué hacer.

Está claro que necesita ayuda especializada y de forma urgente. Intente convencerle para ir al menos a ver a su médico y empezar en paralelo tratamiento psicológico.

Ante la mínima duda de que alguien pueda atentar contra su vida prevalece el intentar salvar su vida a la confidencialidad. Si ve que no convence a su amigo, dígaselo a las personas cercanas que usted estime que le pueden ayudar y poner en marcha el tratamiento que necesita.

Busco alguien que me pueda ayudar antes de acudir a un médico profesional. Desde hace medio año parece que sufro algún trastorno, tengo muchos pensamientos y ansiedad, llego a un punto de ansiedad en el que me dan pequeñas convulsiones y temblores en el cuerpo.

También siento que estoy un poco desconectado con la realidad, no le doy importancia a las cosas, no siento emociones, muchas veces tengo pensamientos o creencias un poco satánicas y cuando me miro al espejo veo el rostro de otra persona. Tengo miedo, no sé qué debo hacer, a veces siento que me siguen por la calle.

Necesita urgentemente ayuda médica. No deje de ir a su médico de atención primaria hoy mismo y cuéntele los síntomas que tiene, seguro que le puede ayudar. No dude en tomar la medicación que le prescriba, en estos momentos es totalmente necesario.

En paralelo, le puede decir que quiere también ayuda psicológica para empezar a controlar esos pensamientos que le generan tanta ansiedad; pero, repito, en estos momentos lo más urgente es la ayuda farmacológica.

Hace 11 meses lo dejamos mi pareja y yo por una infidelidad por mi parte. No he logrado superar esa ruptura, no como, no duermo, perdí el trabajo, he perdido 9 kilos, ella tiene novio, pero a menudo nos vemos y tenemos sexo. Hablamos mucho por teléfono y whatsapp.

Cada vez que le digo que quiero conocer a alguien me Insulta y amenaza. Ella ha rehecho su vida y a mí me da miedo por su reacción. He intentado alejarme de ella, no verla más ni hablar por teléfono, pero no puedo, no aguanto ni 5 minutos teniéndola bloqueada, ya no sé qué hacer.

Necesita ayuda psicológica para superar esta situación. Está claro que no tendrían que tener ningún tipo de relación, pero usted se siente incapaz y su ex pareja tampoco ayuda. En estos casos, con esta dependencia emocional, hay que empezar inmediatamente tratamiento psicológico.

"No tendrían que tener ningún tipo de relación, pero usted se siente incapaz y su ex pareja tampoco ayuda"

Lo primero que hace el psicólogo es fortalecer su estado de ánimo, aumentar su seguridad, su confianza y su autoestima, para poder superar la situación tan obsesiva en que se encuentra. En el libro ‘Amar sin sufrir’ detallo cómo superar estos casos.

Mi vida ha sido un calvario, he pasado por dos separaciones, la última traumática. Tuve que vender el piso de mi madre porque no tengo dinero, no tengo trabajo fijo, tengo problemas con el banco , y lo último el cáncer de mi hijo. Ya no puedo más.

En las circunstancias que tienes ahora, es muy humano tu estado de ánimo tan bajo y la tristeza profunda que sientes. Pero, precisamente en estos momentos tan difíciles es cuando más necesitas lo mejor de ti.

Resulta crucial que vayas a tu médico y le digas tu estado emocional. De todas formas, en paralelo, trata de recibir tratamiento psicológico. Si ves que tienes problemas para que te den pronto consulta en la Seguridad Social recuerda que hay fundaciones que te pueden ayudar (incluso puedes acudir a nuestra fundación, y te prestaremos la ayuda psicológica que tanto necesitas). Te dejo el teléfono de nuestra fundación: 911 103 158.