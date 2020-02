El químic valencià Darío Costa, Premi Investigació Princesa de Girona en un acte presidit per la reina Letizia

El guardó ha recaigut en Costa en la primera parada de la gira anual dels premis, abans del seu pas per la Corunya, Logronyo, Toledo i Girona per a la resta de categories (social, arts i lletres, empresa i internacional). L'esdeveniment, en la Universitat Politècnica de València (UPV), ha comptat amb Letizia i el ministre de Ciència, Pedro Duque.

Costa, que arreplegarà la distinció en la gala d'entrega a Girona, ha celebrat per telèfon "el reconeixement i honor de poder pertànyer a una fundació com la Princesa de Girona", agraint la confiança del jurat. "Espere estar l'altura per a ajudar a més gent", ha manifestat, lamentant que és una "pena" no poder estar en la seua terra per a gaudir-ho.

Després del desé aniversari de l'any passat, FPdGi celebra l'onzena edició d'aquests guardons, dotats amb 20.000 euros per a reconéixer la trajectòria de cinc joves que destaquen per la seua actitud emprenedora i innovadora i la seua capacitat de transformació, perquè augmenten la seua visibilitat i presència social.

"ELLS HAN DE SER ELS VOSTRES 'INFLUENCERS'"

L'objectiu dels Princesa de Girona és reconéixer la "tenacitat i compromís" dels investigadors, però sobretot la seua trajectòria. El president de la fundació, Francisco Belil, ha cridat al fet que es convertisquen en un model a seguir" i ha lamentat que Espanya segueix "sense fer els deures" en R+D+i, convidant a "canviar les prioritats".

Són joves que "ja lideren alguna transformació, però no es visibilitza tot el que es deuria". "Ells han de ser els vostres 'influencers', ha reivindicat la directora de l'organització, Mónica Margarit, dirigint-se als universitaris congregats en l'acte.

Precisament, els joves s'han convertit en els protagonistes durant el matí amb el repte emprenedor 'Heal the world' per a proposar xiquetes i grans solucions per a frenar el canvi climàtic. Més de 300 universitaris valencians han treballat en equips en aquesta competició d'innovació disruptiva liderada per l'"emprenedor en sèrie" Xavier Verdaguer i el seu equip de l'Imagine Creativity Center.

En només tres hores, els participants han arribat a solucions com una paperera amb sensor wifi que mesura els recursos domèstics cada mes i regula el nivell de senyal automàticament: com més recicles, més internet gaudeixes. Aquesta iniciativa ha sigut triada pels propis joves com la millor, per damunt del segon finalista: un projecte d'economia circular que reutilitzaria els residus del sector vitivinícola per a fabricar begudes carbonatades.

OLI USAT, ASPIRADOR EN PLATGES I CARRETS ECOLÒGICS

Altres solucions que han ideat els estudiants són una aplicació per a guanyar punts amb el reciclatge d'oli usat, amb contenidors que permetrien guanyar diners i destinar-ho a plantar arbres; una altra 'app' perquè els supermercats notifiquen els productes caducats, per a destinar-los a consumidors i que no es facen malbé, o un sistema que detecta la temperatura corporal en les aules i obri o tanca automàticament les finestres.

Entre les propostes més noves, una 'app' per a reunir gent a les platges per a netejar els fons marins amb un aparell similar als robots aspiradors, panells per a conscienciar de la despesa de l'aigua en cadenes de menjar ràpid, una aplicació per a localitzar contenidors i rebre monedes virtuals -amb el lema 'Si escups sobre el planeta, escups sobre tu mateix'- o una nova matèria primera a partir de midó i gelatina d'alga.

Els universitaris han arribat a plantejar una 'app' que informa del consum de plàstic diari -amb l'eslògan 'Life in plastic it's not fantastic'-, un mercat ecològic amb carrets plens d'envasos reutilitzables, panells interactius en supermercats i col·legis per a reduir al màxim el consum de carn, una aplicació per a llogar roba publicitada per 'influencers' o el projecte 'Perchea' per a oferir teixits biodegradables i reduir el consum de roba.