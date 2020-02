Bonig (PP) afirma que els informes del cas Erial són "preocupants" però demana "prudència i deixar actuar la Justícia"

Bonig ha sostingut que si "algú ha fet alguna cosa que no està bé i és contrari a dret, que la justícia jutge i acabe en una condemna, si és així".

La líder dels 'populars' valencians, que aquest dimecres a Elx (Alacant) ha visitat una empresa del calçat, ha demanat "prudència" i respecte a l'actuació judicial i a la presumpció d'innocència, ja que el cas està en una fase "indiciària".

Així mateix, Bonig ha incidit que "aquestes persones" ja no formen part del PP i, encara que hagen ocupat "càrrecs importants, estan fora de l'àmbit de la política i subjectes a l'acció de la Justícia".

I ha demanat "a tots, a banda de les valoracions polítiques" que es respecte l'actuació de la Justícia i a les Forces de Seguretat en la investigació: "I m'agradaria per a tots, per al PP, per a la gent del PSPV, de Compromís i que també es fera també des del Govern".

Finalment, ha indicat que quan Ximo Puig i Mónica Oltra demanaven l'eixida de Zaplana de la presó per motius humanitaris davant la seua malaltia, ella va reconéixer el seu dret a la presumpció d'innocència, li va desitjar "el millor" i va respectar la decisió judicial "com sempre ha fet el PP".