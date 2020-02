El MWC Amsterdam, el Salón del Motor de Ginebra y la Semana de la Moda de París no se cancelan por el coronavirus

El coronavirus está marcando la agenda de eventos en todo el mundo. No solo el MWC de Barcelona se mantiene en el aire por la epidemia, pero sí se ha puesto el foco principal sobre él. ¿Por qué? Porque muchas ferias de distintas temáticas a lo largo de Europa mantienen su celebración a pesar de la alerta. Otros, por ejemplo, solo se modifican. El MWC de Amsterdam, el Salón del Motor de Ginebra y la Semana de la Moda de París no se cancelan por el coronavirus. Eso sí, en el caso de la última, si que altera sus planes iniciales, pues seis firmas chinas han decidido no participar en la cita que arranca el próximo 24 de febrero.

"Los creadores Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhan, Calvin Luo y Maison Mai no podrán presentar sus colecciones en París durante la próxima semana de la moda", explicó un portavoz de la FHCM, por sus siglas en francés.

Por otro lado, el Salón de Gourmets, feria centrada en el ámbito gastronómico que se celebra en Madrid entre el 30 de marzo y el 2 de abril, no contará con un espacio dedicado a la cocina china como estaba previsto debido a la alarma por la propagación del coronavirus.

Un portavoz de la organización informó de que por el momento esta es la "única repercusión" para la feria, y ha recordado que su carácter es eminentemente europeo. De hecho, tampoco han percibido hasta ahora que la alerta desatada por el coronavirus afecte a los compradores internacionales que prevén recibir.

En Asia también están pendientes. El Airshow de Singapur (la mayor feria de aviación del continente), se mantiene a pesar de las ausencias y no cambia la fecha: se celebrará el próximo cinco de marzo. En cambio, no tendrá lugar por culpa del virus el Art Basel, que cancela su próxima edición que se iba a celebrar en Hong Kong.

El deporte, pendiente de lo que pueda pasar

El deporte no se libra de las dudas. El Gran Premio de China de Fórmula 1, que se tenía que celebrar del 17 al 19 de abril, se ha pospuesto sin fijar todavía una nueva fecha debido a la epidemia, tal como anunció este miércoles la FIA en un comunicado. Además, hay que tener en cuenta que este año 2020 está marcado en el calendario por los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en verano. En un principio, dada la lejanía de la fecha, no peligran.