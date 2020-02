Beltrán Pérez afirma que "un gobierno serio no puede ampliar el tranvía sin tener garantizada su financiación"

En un comunicado, Pérez asegura que se ha abstenido para demostrar "la altura de miras y la visión de ciudad que no mostró el alcalde, el socialista Juan Espadas, cuando estaba en la oposición y tumbaba sistemáticamente todos los proyectos de ciudad del PP".

"Hoy nos hemos abstenido en el proyecto de ampliación del tranvía,porque no estamos de acuerdo ni con su trazado ni con la ausencia definanciación ni con el coste que va a suponer para los vecinos, pero novamos a ser obstáculo para que un proyecto que no es bueno para laciudad, si el alcalde, que es el único responsable, tiene la mayoría para sacarlo adelante lo saque", ha destacado Pérez.

En este sentido, indica que el expediente aprobado en el consejo "ha sido manipulado de manera inexplicable por el gobierno de la ciudad a su antojo, ya que se omite el intento fallido de aprobación el día 19 de diciembre de 2018". "De ese punto y ese debate se levantó un acta y toda esta documentación y la documentación aparejada a ese fallido intento de aprobación ha desaparecido el expediente como si nunca hubiera tenido lugar", señala.

Pérez ha dicho que se ha exigido por escrito la inclusión de toda esa documentación en el expediente, así como que se haga un nuevo informe en el que se justifique "por qué se vuelve a llevar a votación una infraestructura que costará nada más y nada menos de 50 millones deeuros".

Ha indicado que "alegar que el hecho de que no se aprobara el tranvía es algo público y notorio, es precisamente reconocer que debía estar en el expediente, para que cualquier interesado que no haya estado al tantose esas informaciones sepa lo que ocurrió", insiste.

Además, ha detallado que "un gobierno serio no puede iniciar la ampliación del tranvía sin tener garantizada y planificada la financiación, y a día de hoy no hay ni un informe". "En todo el expediente de una infraestructura que cuesta 50 millones de euros, que va a impactar para siempre en la fisonomía de la movilidad de la ciudad, no existe un solo número, una sola coma ni un solo resultado de una memoria económica que dé lugar a que a día de hoy se sepa cuánto va a costar la infraestructura, quién va a financiarla, cuáles van a ser los instrumentos de financiación ni la fuente de esa financiación", haseñalado.

Además, ha recordado que "a esta ausencia de financiación se añadeotra dificultad, y es que a día de hoy las limitaciones legales, según la legislación estatal en cuanto al gasto de los ayuntamiento, es decir las limitaciones legales al gasto de los ayuntamientos hacen inviable encajar la financiación de 50 millones de euros aunque sean varios años para construir el tranvía".

"Ahora mismo, el alcalde de la ciudad no tiene ni la financiación ni la capacidad legal para gastarse 50 millones de euros en el tranvía deSevilla", ha reiterado Pérez, que señala que se está "retrocediendo a épocas en las que las chapuzas en la ciudad eran históricas".

LA "IRRESPONSABILIDAD" DE ESPADAS EN ALTADIS

Por otra parte, se ha referido al "autodesbloqueado" del futuro de lafábrica de Altadis, que "Espadas condenó durante cinco años al paralizarel proyecto del gobierno del PP cuando accedió a la alcaldía". Señala que su formación ha votado a favor en el consejo de Urbanismo y dice que si esa actitud la hubiera tenido Espadas como oposición "el edificio de Altadis ya estaría al servicio de los sevillanos".

Afirma que "el PP ha mantenido la postura de colaboración planteada desde que llegué de portavoz del Grupo Popular" y critica que Espadas "torpedeara el proyecto de Altadis y, luego, desde la Alcaldía, lo bloqueó".

"Espadas es el responsable de que la solución del problema de Altadisse haya demorado cinco años más porque irresponsablemente desde laoposición se negó a cualquier acuerdo con el PP, y cuando fue alcaldetumbó todo el trabajo que había hecho el PP para solucionar el problemade Altadis", ha reiterado.

Ha indicado que "la única diferencia es que, en este caso, el alcalde sí tiene a una oposición responsable en el PP, que lleva facilitando desde que entré de portavoz los acuerdos en relación a Altadis y otros asuntos de la ciudad, una oposición responsable que ya hubiera querido en su día cuando gobernaba el PP porque Altadis ya sería una realidad y estaría para el disfrute de los vecinos".

Ante esta situación, el portavoz popular ha subrayado que se hamantenido el apoyo al proyecto, por "lealtad" a los intereses de la ciudad frente a un Espadas "bloqueador por cuya irresponsabilidad el edificio de Altadis se ha llevado cinco años más cerrado y sin uso".