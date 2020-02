Villafranca de los Barros luce el primer lazo verde en defensa del sector primario y se sumarán otros 74 ayuntamientos

Se trata de una iniciativa de Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres por lo que sus presidentes, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, respectivamente, han estado presentes cuando el alcalde villafranqués, José Manuel Rama, acompañado de otros miembros del gobierno local han desplegado el lazo en la fachada.

Así, en declaraciones a los medios durante este acto de despliegue del lazo verde, Rama ha considerado que Villafranca "tiene que sumarse" a esta iniciativa "por ser un pueblo agrícola" y a "esta reivindicación en la que se están pidiendo unos precios justos para los productos agrícolas", los cuales - ha dicho- "están estancados".

En este sentido, ha apuntado que en dicho municipio "los ingresos procedentes de la renta agraria deben andar sobre los quince millones de euros", una cantidad "nada despreciable" -ha opinado- y hay "unas 700 familias" que se dedican a la agricultura "de manera directa" o "como segunda actividad" por lo que necesitan "que los precios sean justos, que los agricultores mantengan sus rentas y puedan contratar a trabajadores y siga la cadena económica".

Además, ha valorado que se trata de una reivindicación en la que "no debe haber color político" y ha agradecido a Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres que hayan elegido a Villafranca para "colocar este primer lazo" al tiempo que ha mostrado su "apoyo" a estas organizaciones agrarias.

Preguntado por si las manifestaciones de Don Benito (Badajoz) del pasado 29 de enero marcaron un antes y un después, el primer edil ha resaltado que "al menos los políticos" tanto a nivel nacional como regional "están escuchando a los agricultores" y "parece que hay cierta preocupación a pesar de que algunos se dediquen a tirar el balón fuera", ha espetado.

A este respecto, el alcalde de Villafranca ha alentado a los agricultores y ganaderos a que "no pierdan el ánimo de seguir reivindicando" para "conseguir su meta".

PRETENDEN LLEGAR A 400 AYUNTAMIENTOS

Por su parte, Ángel García Blanco ha agradecido "al pueblo de Extremadura" ya que hasta la fecha se han sumado "74 ayuntamientos" a esta iniciativa por lo que están "repartiendo los lazos a toda prisa". Además, ha dicho que creen que van "a llegar a los 400" ya que es una "reivindicación" de la región porque "Extremadura se muere y los extremeños no lo vamos a consentir".

El presidente de Asaja Cáceres ha explicado asimismo que se colocarán estos lazos en ayuntamientos "de todos los partidos políticos" porque es una cuestión de "todos los agricultores unidos, todos los pueblos unidos, todos los ayuntamientos, toda Extremadura a luchar por unos precios justos por el campo".

Asimismo, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que "este es un gesto más para que la sociedad continúe sensibilizándose con el problema real" de "los bajos precios" por lo que ha pedido que "toda la sociedad desde todos los ámbitos se movilice" porque "entre todos" serán capaces de "revertir" la situación "tan problemática" del campo extremeño.

Metidieri ha solicitado también a los ayuntamientos que "aprueben" las mociones que han presentado en apoyo al sector primario y "se sumen" a esta campaña de lazos verdes.

CORTES DE CARRETERAS DEL DÍA 18

Por otra parte, preguntados por los cortes de carreteras que llevarán a cabo el próximo martes, día 18, García Blanco ha señalado que quieren "un acto de comprensión" ya que son "cortes pacíficos" con los que pretende "demostrar que por fin en España se está hablando del mundo agrario". "No vamos a hacer daño a nadie", ha asegurado.

A este respecto, ha aseverado que la Delegación del Gobierno "ha autorizado los cortes que al final solicitó Asaja para la provincia de Cáceres"; "todos", ha remarcado.

Igualmente, Metidieri ha asegurado que están viendo "que el movimiento es grande" y que "cada vez se está sumando más gente" y que incluso "hay muchas empresas que, de manera indirecta, tienen mucha vinculación con el sector" y les están "transmitiendo el cierre para el día 18".

Además, sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, de este pasado martes en las que afirmaba que se están tomando medidas, García Blanco ha destacado que "las palabras se las lleva el viento" y que son los reales decretos-ley los que les "interesan" .

"Mientras los agricultores no reciban unos precios justos que vengan también compensados por que los costes de producción se aminoren... nosotros no nos creemos nada, queremos realidades y no palabras", ha espetado al tiempo que ha indicado que "de momento no" tienen previstas más reuniones con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

"ES UN PROBLEMA TERRIBLE" EL DEL CAMPO

Por otra parte, Fernanda Solís, que es agricultora y ganadera, se ha acercado hasta el ayuntamiento de Villafranca de los Barros para ver el despliegue del lazo verde ya que, según ha asegurado, están "luchando" por los precios y "porque el mercado está muy complicado".

"Es un problema terrible el que tenemos y no le veo futuro", ha lamentado, toda vez que ha añadido que "no es rentable" cultivar y ha puesto como ejemplo de la situación del sector que no ha podido vender las terneras hembras este año o que las aceitunas se han quedado en el olivar "porque no merecía la pena" recogerlas.

Del mismo modo, Ventura Arroyo, otro agricultor de Tierra de Barros y vicepresidente de una cooperativa de vino de Villafranca, ha manifestado que "la situación es muy complicada" porque "si no produces mucho, cada vez eres menos competitivo" y "los mercados son mundiales" aunque "la competencia es desleal en cuanto a trazabilidad, a los costes de producción".

LAZO EN LOS SANTOS DE MAIMONA

Asimismo, tras la colocación del lazo verde en Villafranca se han sumado otros ayuntamientos como el de Los Santos de Maimona (Badajoz) cuyo alcalde, Manuel Lavado, ha destacado que este lazo "representa al campo" y este pueblo "vive mayormente de la agricultura".

"El sector primario es muy importante en Los Santos de Maimona que da paso después a la industria agroalimentaria con la producción de aceite de oliva, de vino y son muchas las personas que viven del campo", ha afirmado.

Por ello, Lavado ha evidenciado que "si el campo se ahoga, se ahoga este pueblo", toda vez que ha resaltado que si se quiere "fijar la población" al territorio, una de las formas es que los agricultores "vivan dignamente".

"La gente del campo ha dado un paso adelante, un golpe en la mesa diciendo basta ya y queremos que se haga justicia con la agricultura y con la gente del campo; yo pienso que todo los apoyos que puedan venir desde las instituciones, en este caso como nuestro ayuntamiento, desde el resto de ciudadanos y de la sociedad en general pues les va a venir muy bien a todas estas personas, a todos estos agricultores que en estos momentos lo están pasando mal", ha concluido.