Más de 200 escolares participan en el 'Global Classrooms' que emula los debates de la ONU

En el programa, escolares de diferentes centros de la región debaten en inglés sobre temas de actualidad, siguiendo el modelo de Naciones Unidas. Esta edición aborda como tema principal el cambio climático, bajo el título, 'Sustainable and adquate measures to manage the impact of climate change'.

El debate se desarrollará hoy y mañana y constituye la fase intermedia de 'Global Classrooms' de Cantabria, cuya conferencia final tendrá lugar en marzo en la Facultad de Educación de la UC.

El director del Instituto de Física de Cantabria, José Manuel Gutiérrez, uno de los investigadores más relevantes en España en asuntos relacionados con el clima, ha sido el encargado de inaugurar la jornada de este miércoles.

El evento ha contado con la asistencia de la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, quien ha asegurado que las nuevas generaciones necesitarán en su futuro buenas competencias en idiomas, por lo que les ha instado a "esforzarse" en este ámbito, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno "trabaja para seguir fomentando el aprendizaje de otras lenguas en las aulas de Cantabria".

Lombó ha alentado a los participantes a aprovechar esta oportunidad para conocer en "profundidad" el funcionamiento y la organización de instituciones clave como las Naciones Unidas.

Al hilo de la temática del programa, la consejera ha asegurado que los efectos negativos del cambio climático constituyen "un gran reto" que heredarán las nuevas generaciones. "Los mayores no lo hemos sabido hacer frente del todo bien", ha reconocido al respecto.

Ha finalizado felicitando a profesores y al alumnado participante en el programa por el tiempo dedicado a este tipo de iniciativas, que permiten a los jóvenes entrar en contacto con alumnado de otros centros e incrementar su dominio de técnicas vinculadas a la oratoria y la resolución de conflictos.

PROGRAMA

'Global Clasrooms' es un proyecto educativo en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, la Comisión Fullbright y las administraciones educativas españolas.

Está dirigido a promover, a través de la competencia lingüística, la capacidad investigadora y participativa del alumno de Secundaria en la escritura de informes y resoluciones, la extracción de información de distintas fuentes y la participación en debates y negociaciones. Todo el trabajo se realiza utilizando el inglés como lengua vehicular.

Esta iniciativa, orientada al alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO, les permite tomar conciencia de la realidad que les rodea y promueve la competencia ciudadana y social, la autonomía del alumnado y las destrezas en competencias comunicativas, así como el pensamiento crítico y la resolución de conflictos.