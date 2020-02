El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha la campaña 'No es No' durante el Carnaval

En un comunicado, Lorena Garrón ha destacado que "si bien esta campaña es importante a lo largo de todo el año, es fundamental en Carnaval cuando la ciudad multiplica su población y la aglomeración de gente suele ser la excusa para muchos para olvidar que no quiere decir no".

En este sentido, ha añadido que "las denuncias contra las agresiones sexuales y los delitos con un marcado carácter de género cada vez son más frecuentes en grandes aglomeraciones y fiestas populares como puede ser el Carnaval".

Garrón ha especificado que "aunque en el Carnaval de Cádiz, las denuncias oficiales por este tipo de delitos han sido escasas, sí se ha tenido conocimiento de hechos o de situaciones que son reprobables". "El acoso verbal o la invasión del espacio personal hacia las mujeres son algunos de los ejemplos que se han visto durante la fiesta y que son necesarios cortar de raíz", ha asegurado.

Así, ha resaltado la importancia que tiene "para este Ayuntamiento y en especial desde la fundación de la Mujer que se sigan haciendo campañas contra la violencia y contra los abusos, campañas para recordar que no existen excusas y que no es no, siempre y en todos lados".

"Se tienen que combatir determinados estereotipos que hacen creer que en una relación no se entiende que hay no que son definitivos y que nunca pueden ser un sí, por lo que no cabe insistencia alguna", ha aseverado.

De cara a esta nueva edición, se han sumado nuevos colectivos "que permitirán llegar a dónde no se puede como institución". "Serán nuestros ojos, nuestro apoyo y aliados en el caso de que se produzca alguna agresión", ha confirmado.

El año pasado ya se incorporaron a la campaña los taxistas para que se aseguraran de que las mujeres llegaran a sus casas, y se contó también con la colaboración de los trabajadores de la limpieza para que estuvieran atentos ante cualquier posible incidente.

"Este año se suman nuevos aliados como son los conductores de autobuses, el centro comercial abierto, los bares de la ciudad y las agrupaciones callejeras", ha concretado explicando que "estos grupos son los que están a pie de calle, los que se mueven por distintos lugares y los que pueden prestar ayuda en primera instancia". A todos ellos se les ha pasado un protocolo para detectar posibles conductas intimidatorias y para que sepan cómo actuar en cada caso.

Asimismo, se han sumado la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública para dar formación en los institutos y también el colegio de Psicología, que dará el próximo miércoles a las 17,00 horas una charla taller sobre cómo actuar ante posibles casos de abusos, lo que se debe y lo que no se debe hacer.

Además, se sigue apostando por la difusión de la campaña y por el lema 'No es No' en todos los formatos: en las pantallas de autobuses, en las marquesinas, en los eventos programados, en anuncios en prensa y en las pantallas de la universidad entre otros.

Desde la Universidad de Cádiz, la directora de la Unidad de Igualdad, Raquel Pastor, se ha referido a la "apuesta que realiza la UCA por la igualdad" y en particular "a su deseo de convertir la fiesta del Carnaval en un espacio de alegría y diversión y de tolerancia cero a cualquier forma de conducta".