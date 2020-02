PSOE: "No hay político que provoque más vergüenza que Bernabé, después de pegar a vecinos de Murcia por exigir derechos"

Lucas ha recordado que "pegó a vecinos sin mostrar un ápice de arrepentimiento y criminalizó a miles de personas que se manifestaban ante la incapacidad del PP para escucharlos y cumplir la palabra dada".

"Sabemos que no tiene grandes atributos éticos, pero, si no fuera porque sus palabras son burdas, podría mostrar un poco de vergüenza a la hora de hacer determinadas afirmaciones, porque no se cansa de mentir y hacer el ridículo", ha recordado el portavoz socialista.

Espera que cuando esta "calumnia y persecución" hacia José Vélez concluya, el senador, que "solo se dedica a pelotear a sus jefes sin importarles el bienestar de la Región, convoque con gran urgencia y vehemencia, una rueda de prensa para pedir perdón. Aunque si no lo hizo a los vecinos que pegó, no creemos que lo haga con el PSOE".