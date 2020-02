Oltra diu que el sumari del cas Erial demostra un "entramat de corrupció generalitzada" durant governs del PP

En declaracions als mitjans, Oltra ha explicat que en virtut del treball realitzat per la UCO de la Guàrdia Civil "pareix que hi ha un entramat molt complex, que a més és continuat en el temps" i "vé a demostrar que ací es van instal·lar uns entramats de corrupció generalitzada pensats per a saquejar les arques públiques i afavorir els interessos particulars o de partits, com molt bé s'ha vist en algunes sentències vinculades al cas Gürtel".

Així, ha prosseguit, apunta indiciàriament al fet que "eixe entramat porta molt de temps funcionant" i que "Gürtel només va ser la punta de l'iceberg de tota una trajectòria de presumptes delictes continuats" per a "posar els diners de tots, que havien d'anar a educació, sanitat o dependència, al servici del partit en el govern o d'interessos personals i familiars d'enriquir-se il·legítimament".