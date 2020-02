Sanitat vol reduir la demora mitjana a 70 dies i un 25% el nombre de pacients en espera quirúrgica el 2023

La consellera Ana Barceló ha presentat aquest pla en roda de premsa, que el seu objectiu és abordar fins al 2023 una estratègia integral per a la reducció de llistes d'espera quirúrgica, de consultes externes i tècniques diagnòstiques i terapèutiques. El mes de gener es va tancar amb una demora mitjana de 86 dies, quatre dies menys que al desembre, i 60.983 pacients en espera.

Ara, amb la implantació d'aquest pla també es pretén reduir a zero el nombre de pacients que esperen més de 180 dies quan finalitze la legislatura i a un 20% el nombre de primeres consultes externes de més de 60 dies.

Aquest pla inclou un total de 64 mesures per a aconseguir aquests objectius entre les quals destaquen la creació d'Oficines de Control de la Demora en cada Departament de Salut, compostes per les gerències i els seus responsables de gestió, amb l'objectiu de coordinar les actuacions dels professionals per a obtindre el major rendiment dels recursos, i la configuració del Districte Únic Sanitari, que permetrà unificar les llistes perquè els pacients puguen ser atesos en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana.

A més, es generaran xarxes intercentres per a optimitzar la tecnologia existent entre els diferents departaments de salut, es realitzarà un estudi d'unificació d'agendes que minimitzen els desplaçaments del pacient, amb la intenció que agrupar en un mateix dia les proves i tècniques diagnòstiques.

Així mateix, s'aprovarà un decret de garantia de temps màxim d'accés a les prestacions i servicis sanitaris que inclourà també mecanismes de com pot actuar el pacient quan s'incomplisquen els terminis, així com la creació d'un Consell Assessor.

PRESSUPOST

El Pla Òptima disposa enguany d'un total de 35,2 milions, dels quals 16 milions són per a autoconcert en el qual s'incorporaran nous processos assistencials com la reconstrucció de mama després d'un procés neoplàstic, o tècniques intervencionistes per al tractament del dolor. Les intervencions d'autoconcert es van incrementar un 24% el passat any pel que fa al 2018.

Així mateix, es destinaran altres 14 milions es destinaran al Pla de Xoc i 5,2 milions a la contractació enguany de 128 professionals per a reforçar els equips amb més pacients en espera. D'ells, 37 són facultatius especialistes, 57 infermers, 28 auxiliars, dos tècnics en radiodiagnòstic i quatre zeladors.

De la mateixa manera, es potenciarà la cirurgia ambulatòria del 58 al 65% per a disminuir les intervencions més invasives i es potenciarà les consultes telefòniques, les interconsultes no presencials i la telemedicina, amb terminis de resposta breu que eviten derivacions i desplaçaments, espacialment en zones rurals i entre la població major o depenent.

Sobre aquest tema, Barceló ha explicat que aquest pla "no és estàtic" sinó que el pressupost "se n'anirà augmentant en funcions de les necessitats" i de l'avaluació de resultats que es faça cada any. No obstant açò, s'ha compromès a mantindre una inversió mínima igual a la d'aquest 2020.

A més d'aquestes quantitats, cal tindre en compte les inversions previstes en el Pla d'Infraestructures per a construcció de blocs quirúrgics, modernització de quiròfans, obertura de quiròfans híbrids, adequació i ampliació d'àrees de cirurgia major ambulatòria i nous equips tecnològics de diagnòstic i tractament.

Barceló ha ressaltat que amb tot açò es vol complir els quatre reptes que proposa aquest nou pla: garantir l'accés al sistema sanitari públic en un termini adequat, incrementar l'eficiència de l'atenció sanitària vetlant per la sostenibilitat i la transparència, reforçar la xarxa de recursos humans, tecnològics i les infraestructures, i respectar el dret dels pacients a la lliure elecció.