La candidatura de la Laboral como Patrimonio de la Humanidad enfrente a la derecha con el Gobierno local

Por parte de la bancada de la derecha se ha defendido la propuesta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de que sea declarada la Laboral como Patrimonio de la Humanidad por Unesco, mientras que el Gobierno local (PSOE/IU) y Podemos-Equo han incidido en su pasado franquista, cuando se construyó para formar a huérfanos de mineros.

En este punto, y por parte del Gobierno local, el concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, ha insistido en que la Laboral refleja Dictadura y el Franquismo, a lo que ha incidido en que no puede basarse solo la candidatura en que es una joya arquitectónica.

Ha recalcado, no en vano, que fue hecho por presos de la Dictadura para conmutar la pena o librar de la muerte, una mano de obra barata. En este sentido, ha indicado que es un edificio que da pistas de un momento claro de la Historia, con trabajadores "a costa cero".

Ha criticado, al PP, que parece que en el siglo XXI quieren contar un trocito de historia, dejando de lado a las víctimas. Ha reiterado que su construcción, diseñada por el arquitecto Luis Moya, responde a los deseos del dictador, al estilo de edificios magníficos para encumbrar dictadores, según él.

Por todo ello, ha remarcado que los primeros años de la Dictadura no tienen que ver nada con la pedagogía, a lo que ha apuntado que a los niños huérfanos de mineros la formación se la daba el Régimen, en unos primeros años donde había separación de clases.

Y aunque ha resaltado que el complejo arquitectónico ha cambiado su funcionalidad, cree que los proponentes de la candidatura parece que quieren volver a tapar lo que es significativo, que es que refleja un momento de la historia y los deseos del Dictador.

Por su parte, la concejala 'popular' Ángeles Fernández-Ahúja, le ha recordado a Ferrao que estamos en 2020, y no en el siglo XX, a lo que ha incidido en que el PP ya condenó "rotundamente" el Franquismo.

CEGUERA POLÍTICA

Ha criticado, además, que el PSOE siempre denostó por ideología a la universidad laboral, a lo que ha recordado que no se llegó a ejecutar una partida que había en 2019. "Por razones ideológicas se oponen", le ha replicado, para después recalcar que el Gobierno regional sí apoya esta candidatura. "La ceguera política perjudica siempre el futuro de las naciones, y en este caso de Gijón", ha apuntado.

Fernández-Ahúja ha defendido que todos los gijoneses consideran que esta construcción es la más emblemática y significativa del siglo XX en Gijón, que fue, además, declarada Bien de Interés Cultural. Y si bien ha reconocido que es cierto que fue concebida como orfanato minero, luego pasó a ser universidad laboral y ahora acoger enseñanzas diversas.

Ha defendido, en todo caso, que es un conjunto arquitectónico que debe ser "preservado", por lo que es necesario un adecuado estado de conservación, evitando, por ejemplo, grietas en la cúpula de la iglesia y en otros espacios. También ha criticado que en la actualidad se encuentra infrautilizado.

A este respecto, ha conminado a que el Ayuntamiento se implique al 100 por 100 en su conservación y que apoye la candidatura Patrimonio de la Humanidad. Sobre esto, ha dijo saber que llevará años y no será un camino fácil. Eso sí, la Consejería ya se comprometió a impulsarla y creen que el Ayuntamiento "no debe quedarse al margen".

En el caso de Podemos-Equo Xixón, la concejala Laura Tuero ha visto preciso conservar su valor arquitectónico pero hay que explicar su significado.

Ha recalcado, en este caso, que ya es un Bien de Interés Cultural, por lo que tiene el mayor rango de protección, y por ello debería realizarse el adecuado cuidado de este patrimonio. Dicho esto, ha incidido en que esta construcción está vinculada al Franquismo se entendería como homenaje a esa época.

La concejala de Ciudadanos, Ana Isabel Menéndez, ha criticado, por un lado, que el Principado dedique poco dinero a la restauración de la cúpula de la iglesia, en lo que respecta a la conservación del edificio.

Al margen de ello, ha animado a la Corporación a dejarse "de sectarismos" y centrarse en el valor arquitectónico del histórico inmueble. Al tiempo, ha recordado otros elementos arquitectónicos que son Patrimonio de la Humanidad y que tienen un pasado en el que se fue cruel con determinados colectivos, como el Coliseo de Roma.

OPTIMIZAR EL ESPACIO

En el caso de Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado que es urgente actuar en la Laboral, al tiempo que ha visto preciso utilizarlo al máximo. Ha recordado, unido a ello, que aún no se pudo rescindir el contrato del fallido hotel de cinco estrellas, cinco años después, para que ese espacio pueda ser usado.

Asimismo, ha visto con buenos ojos la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, a lo que ha resaltado que aunque puede ser muy difícil, hay que intentarlo. También ha considerado las declaraciones de la alcaldesa gijonesa, Ana González, sobre su rechazo a que obtenga esta distinción por su pasado franquista, fueron "sumamente desafortunadas".

A la regidora le ha indicado que que sea o no de Gijón no es importante, con referencia a que González no nació en la ciudad, "tiene que querer a Gijón", ha añadido. Ha insistido en que la Laboral es uno de los iconos de la ciudad, a lo que le ha preguntado a la alcaldesa si es que van a dejar de promocionarla turísticamente.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha indicado que no entiende que haya oposición por el Gobierno local a que sea Patrimonio de la Humanidad. Ha recalcado que es un edificio singular, que se ha construido en una época, pero para la Unesco no desacredita la funcionalidad del edificio ni quién lo hizo ni por qué.

Ha aludido a la grandiosidad de este complejo arquitectónico, a lo que ha considerado que el Ayuntamiento debería poner el foco en todo lo que pueda traer bien para la ciudad.

"No va a poner un foco en el Franquismo", ha opinado de la candidatura, a lo que ha insistido en que "es una historia pasada". "La mayoría de la gente esa página ya la pasó", ha asegurado, a lo que ha comparado el caso con que se quisiera obviar la importancia de termas romanas porque las hizo un ejército invasor.

Con todo, ha mostrado su pena que por cuestión de índole político se pierda la oportunidad de ensalzar un edificio que atraería turistas y, por tanto, riqueza económica a la ciudad.

También ha aprovechado para recordar unas palabras de la alcaldesa, cuando era consejera de Cultura, en las que ensalzaba la Laboral. A esto la regidora ha asegurado que se reafirma en todas y cada una de las palabras que dijo en su día y en las de su concejal de Educación y Cultura en este Pleno.

FIESTAS LOCALES

Todos los grupos municipales, por otro lado, han votado a favor en el Pleno Municipal de que las fiestas locales de 2021 sean nuevamente Martes de Carnaval, que coincidirá en 16 de febrero, y San Pedro, el 29 de junio, excepto Podemos-Equo que ha votado en contra.

En este sentido, la edil Laura Tuero ha defendido que debería tenerse una actitud que abarque las creencias "de todos", a lo que ha esperado que en 2022 se sustituya la festividad de San Pedro por San Xuan, ya que abarca una visión tanto religiosa como laica.

También se ha dado por enterado el Pleno de la aceptación de Juan Miguel Chaves Martínez para sustituir en el cargo aceptó cargo a Alba González, la ex edil de Podemos-Equo que renunció para asumir un cargo en el Ministerio de Igualdad. Chaves tomará su acta de concejal en el próximo Pleno.