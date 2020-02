Cantó (Cs) insta el PP a "demanar perdó" després de les revelacions del cas Erial i demana retornar els "diners robats"

Així s'ha pronunciat Cantó després de conéixer les últimes informacions referent al cas Erial -en el qual està investigat l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball amb el PP Eduardo Zaplana-, al mateix temps que ha condemnat "una vegada més, que un gravíssim cas de corrupció del bipartidisme esguite la Comunitat Valenciana, ací de la mà del PP, de la mateixa manera que a Andalusia ho ha fet el PSOE".

En aquest sentit, el síndic ha instat els 'populars' a "demanar perdó als valencians pel perjuí econòmic i pel dany causat a la imatge de la Comunitat Valenciana durant tants anys".

"En aquests moments és especialment important posar l'accent en les mesures de regeneració que proposa Cs, com l'eliminació dels aforaments, perquè els polítics siguem jutjats com la resta de ciutadans espanyols, i la protecció al denunciant, que moltes vegades ha de patir un viacrucis mentre veu com els corruptes segueixen en els seus llocs tranquil·lament", ha afegit.

Finalment, Cantó ha valorat "de forma molt positiva" el treball dels professionals de la justícia i ha recordat la "necessitat d'oferir-los més recursos". "Els treballadors dels tribunals mereixen tot el nostre suport perquè puguen dur a terme la seua tasca amb la major celeritat", ha conclòs.