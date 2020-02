Quatre de cada deu parelles ja es coneixen per xarxes socials i aplicacions mòbils, segons Quirónsalud

Segons un comunicat del centre sanitari privat, els recursos de cites online permeten conéixer persones que no estan en els cercles socials existents, i la seua popularitat ha crescut de forma tal que, segons diferents investigacions, són la segona forma més comuna de trobada de parelles heterosexuals i la més comuna per a parelles homosexuals.

Davant açò, José Ángel de Francisco recomana "prudència" i constatació de la certesa d'allò que conta cada perfil i "utilitzar una cosa que sempre ha sigut un clàssic en la relació de parella en els seus inicis: un bon festeig amb un bon coneixement de tots dos, per a no sentir-se enganyats després".

Les noves tecnologies faciliten la trobada virtual de la parella però també s'està exposat "en multitud d'ocasions a enganys" entrant en una relació amb una persona que no era la que aparentava en les xarxes.

"En les nostres consultes", ha explicat l'especialista en teràpia de parelles, "veiem desenganys que obliguen a ruptures de parella amb conseqüències doloroses. L'origen es troba en la falta de proximitat real, la falta de contacte, i fins i tot l'anul·lació de l'atracció derivada de les feromones, que no poden entrar en joc a través de la pantalla, almenys fins a la primera trobada no virtual. Aquestes feromones juguen un paper essencial a l'hora de començar una relació eròtica".

INTERNET DE PAREJA

Un altre dels perills de l'amor en l'era de les xarxes socials són l'augment de la gelosia pel descobriment de relacions amb tercers a través del mòbil o l'enganxe que moltes persones tenen les xarxes socials i que, encara que permet mantindre una relació molt més propera aquesta és al seu torn "més impersonal".

"Ara es comparteixen més detalls amb la parella, poden localitzar-se més fàcilment, tenen records junts, però a vegades açò produeix una saturació i una privació de l'espai personal que precisa cada membre de la parella", adverteix De Francisco.

El 70% dels pacients que acudeixen les consultes per tindre algun tipus d'addicció a les xarxes socials tenen entre 25 i 38 anys i "molts d'ells presenten un nivell d'addicció tan nociu per a la vida conjugal com podria ser el joc, les drogues o l'alcohol", ha afirmat María Dolores Canet.

Com a consells per a aconseguir una feliç relació de parella, els especialistes han recomanat triar bé com a "clau de l'èxit" a l'hora de tindre parella; que ell/ella siga el primer; compartir el "poder" en la parella és saber cedir a temps, la raó no ha de ser exclusiva d'un de la parella; ser responsable i mantindre un compromís mitjançant la voluntat, construint l'amor dia a dia; saber perdonar és necessari, no una, sinó totes les vegades que facen falta; compartir les responsabilitats familiars i domèstiques; acceptar la teua parella tal com és i no intentar canviar-la com a senyal de respecte, tindre detalls d'afecte tots els dies; i, fiar-se completament de la parella i no espiar el seu mòbil.