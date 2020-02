Un 23% dels valencians ocupats aconsegueix l'augment salarial desitjat canviant d'empresa

Així ho reflecteix un estudi elaborat per la plataforma InfoJobs sobre la pujada salarial de la població ocupada, informa l'empresa en un comunicat.

L'informe analitza els motius pel qual els valencians van aconseguir un augment de sou. Els constaten que, en el cas de la població ocupada que aconsegueix una pujada salarial significativa fora de l'empresa en la qual treballa actualment, el 43% d'ells manifesta que ho aconsegueixen amb una posició laboral homòloga millor pagada en una altra empresa, tal com succeeix a nivell nacional.

La segona opció més nomenada per la població amb ocupació de la Comunitat Valenciana és el canvi d'ocupació mitjançant l'ascens a una posició de rang superior. Açò succeeix en un 27% dels casos, mentre que en el total d'Espanya la xifra decreix fins al 22%, una diferència notable de cinc punts percentuals.

Per la seua banda, un altre 21% dels valencians afirma que va aconseguir una pujada salarial amb un canvi de rumb professional on els salaris són més elevats, mentre que ho aconsegueix un 24% dels espanyols, punts percentuals per sota.

Les dades manifesten a més que, dels qui van aconseguir una pujada salarial dins de l'empresa en la qual treballen, un 47% ho va aconseguir per un reconeixement dels seus assoliments en el propi lloc de treball, mentre que en el cas dels espanyols ho aconsegueix un 49%, és a dir, dos punts percentuals per sota.

D'altra banda, mentre en el total d'Espanya un 19% de la població ocupada aconsegueix una pujada salarial per ascens de posició laboral en la seua actual empresa, a la Comunitat Valenciana aquesta xifra se situa en el 24% dels casos.

Finalment, un 9% dels valencians ho aconsegueix per un canvi de funció o departament, mentre que només ho fan el 7% dels espanyols.

PROP DE LA MITAT CREU QUE TINDRÀ UNA PUJADA

Així mateix, l'estudi revela que un 47% de la població ocupada a la Comunitat Valenciana creu que tindrà un augment de sou aquest 2020, davant del 53% que no creu que obtinga una pujada salarial. Un comportament similar a la resta d'Espanya, on el 45% de la població ocupada creu que percebrà un augment de sou enguany, dos punts percentuals per sota.

Dels valencians que creuen que tindran una pujada salarial enguany, un 44% considera que aquesta pujada salarial serà superior a la percebuda el 2019.

Preguntats per qual hauria de ser la quantia de l'augment salarial per a considerar que és significatiu i, per tant, satisfactori, un 52% dels valencians ocupats considera que un increment d'entre 2.000 i 4.000 euros bruts anuals ja seria un augment significatiu.

En canvi, un 25% d'aquesta població creu que l'increment hauria d'estar entre els 4.000 i els 6.000 euros i, finalment, un 6% dels valencians considera un augment significatiu quan està per damunt dels 6.000 euros.

Els responsables de l'estudi apunten que la població ocupada valenciana que es conforma amb un augment inferior als 2.000 euros bruts anuals és inferior en comparació al total d'Espanya: mentre un 19,5% dels espanyols ho considera una pujada significativa, només un 16,5% dels valencians estaria conforme.