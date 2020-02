Turismo destinará 3,2 millones en acciones para promocionar y reforzar la visibilidad del Mar Menor

En concreto, ha explicado dicha cuantía reforzará las actuaciones en los municipios ribereños y servirá de "apoyo al sector turístico" del Mar Menor. Los proyectos que se desarrollen con esos 3,2 millones de euros tendrán, ha matizado, "un impacto directo en la sostenibilidad y protección del Mar Menor".

De dicha cantidad, el Instituto de Turismo afrontará dos millones de euros, la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas destinará 272.000 euros para la modernización y fomento de la calidad turística en la zona, la Dirección General de Juventud destinará 15.000 para actividades de promoción de voluntariado ambiental entre los jóvenes y 954.000 estarán destinados al Centro de Tecnificación Deportiva.

En ese sentido, ha añadido Sánchez, la promoción del Mar Menor se centrará en los valores del Mar Menor como "destino multiexperiencial hacia una oferta de mayor calidad y más sostenible", ha dicho añadiendo que se destinará 1,5 millones a campañas de comunicación a nivel nacional.

En este ejercicio se pondrá también en marcha un nuevo plan estratégico 2020-2030. Dicho plan se ha elaborado a raíz de reuniones mantenidas entre la Consejería y representantes del sector en la Mesa del Turismo. Entre los retos de dicho plan se encuentra lograr nuevas conectividades aéreas y operativas, avanzar en el desarrollo de planes de calidad de la oferta, el diseño de nuevas experiencias turísticas para la desestacionalización, alcanzar un posicionamiento fuerte de la imagen del destino y la formación o digitalización de las empresas de actividades turísticas.

A nivel global, la Consejería dispone de un presupuesto de 23 millones, lo que se traduce en 436.192 euros más que en 2019. En este ejercicio, el presupuesto se ha distribuido en 12,5 millones para Turismo, 3,3 millones para Juventud y algo más de 5,5 millones para Deportes.

En materia turística también se destinarán 1,2 millones a alcanzar 110 acuerdos de comercialización con los principales turoperadores, mayoristas y portales online, y 15 acuerdos de marketing. También se asegurará la calidad de los establecimientos, las instalaciones y los servicios con 300.000 euros mediante la potenciación y el seguimiento de los sellos de calidad, ampliando la labor de concienciación en los municipios que han de adherirse al Sistema de Calidad Turística en Destinos y al Sistema de Calidad Turística Español y se reforzará el proceso de internacionalización con 14 operativas internacionales en seis países como son Reino Unido, Dinamarca, Bulgaria, República Checa, Francia y Polonia.

En Juventud, la consejera ha explicado que se retomará la convocatoria de los premios Juventud Región de Murcia, algo que será posible con un presupuesto de 15.000 euros; también se destinarán 40.000 euros para el programa de Corresponsales Juveniles y se invertirán 150.000 euros para desarrollar un programa de arte joven y urbano.

En cuanto a Deporte, ha destacado la creación de un programa complementario para promocionar el deporte base municipal, con 100.000 a fin de fomentar la actividad física y deportiva extraescolar y dirigido a los alumnos que no participan en las competiciones del programa habitual y continuar con la apuesta por el deporte base, dotando con 100.000 euros a los clubs regionales. Además, los distintos clubs dispondrán de una subvención de 75.000 euros para el fomento del deporte femenino.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado de VOX, Pascual Salvador, considera que "no es el momento ahora de promocionar el Mar Menor, hay que solucionar el problema y luego promocionarlo". Según ha apuntado, "no se puede vender humo para este verano" porque, ha continuado, "un turista que viene y se lleva una mala imagen no vuelve y eso no podemos permitírnoslo".

Además, él ha abogado por suprimir la Dirección General de Calidad Turística, una dirección general que cree que se ha creado a raíz del acuerdo entre PP y Cs, y de la de Juventud, de la cual no entienden sus funciones. "Su presupuesto debería ir a apostar por el deporte, pero de verdad", ha señalado.

La socialista Carmina Fernández considera que es un presupuesto "inútil y para salir del paso", ha recalcado la disminución del número de viajeros en la Región de un 6,93% mientras que en el resto de España creció un 1,1% criticando que "no se plantee nada para resolver la situación". Según ha dicho "se hace un nuevo plan turístico pero no se analiza el anterior". Además, ha destacado el descenso de un 6% presupuesto de Deportes y apunta a que las cuentas de esta Consejería "tampoco ayudan a los jóvenes".

La diputada de Ciudadanos Valle Miguélez ha abogado por un incremento en el presupuesto de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, ya que "solo se dedica el 0,5% del presupuesto regional". Asimismo ha hecho hincapié en la necesidad de promocionar la Región "como destino de calidad" poniendo especialmente el acento en "la llegada del AVE y el desarrollo del aeropuerto. Nosotros queremos que cada euro de gasto de los presupuestos sea una inversión".

Desde Podemos, Rafael Esteban ha indicado que el Gobierno regional tiene una "visión buenista de la catástrofe del Mar Menor en la que no se aporta nada". Considera que se ha excluido de los planes turísticos al sector de la hostelería e indica que habría que aumentar el valor añadido de la oferta turística. En Juventud echan de menos una visión global de los retos de la juventud "para que se puedan enfrentar al mercado laboral con dignidad". Aparte ha matizado que en materia de Deporte solo se habla de deportes competitivos, pero no del fomento del deporte más social.

Finalmente, por parte del PP, Clara Valverde ha recalcado que a través de estas cuentas se pretende conseguir un volumen de turistas de 6 millones en 2020 a través de acciones para reforzar la visibilidad del Mar Menor y promocionar la marca Costa Cálida.

La 'popular', Sonia Ruiz, por su parte ha destacado que en Deportes se destinarán 960 mil euros a las federaciones deportivas, ha reconocido que disminuye el presupuesto, pero que se ha conseguido que las federaciones puedan usar gratuitamente las instalaciones deportivas municipales. En Juventud, Ruíz ha reseñado que el 45% del presupuesto es para fomentar el empleo juvenil y su acceso al mercado laboral a través de programas como Eurodisea.