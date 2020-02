Barceló sobre la llei d'eutanàsia: "Si venim a la vida amb dignitat volem deixar-la també amb dignitat"

Barceló, en roda de premsa per a presentar el Pla per a l'Optimització de Temps i Millora de l'Atenció (Òptima), ha explicat que quan s'aprove aquesta llei s'aplicarà de forma "directa" a la Comunitat Valenciana. Mentrestant, ha ressaltat que s'està aplicant "en tots els centres i amb total normalitat" la llei autonòmica de drets i garanties de la persona per a una mort digna.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que celebra "enormement" que la Llei d'eutanàsia haja entrat en el Congrés per al seu debat i ha apuntat que la Sanitat és la que està "més prop del patiment de moltes persones". "Si venim a la vida amb dignitat volem deixar-la també amb dignitat", ha assenyalat.

A més, ha recalcat l'eutanàsia és un "dret personal" i que a més el projecte de llei també respecta el dret a l'objecció de consciència per als facultatius que no vullguen realitzar aquesta pràctica. "Però aquesta llei garanteix abans de res al respecte a la voluntat de les persones", ha apuntat.

De la mateixa manera, ha realitzat un balanç "positiu" de l'aplicació a la Comunitat Valenciana de la llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la seua vida, que s'està aplicant amb "total normalitat en tots els centres" i de fet ha assenyalat que cada vegada hi ha un major nombre de ciutadans que demanen aquesta assistència.

Aquesta norma, aprovada al juny del 2018 amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem i Cs i el rebuig del PP, té com a objectiu regular l'exercici dels drets de la persona en eixos moments per a garantir el respecte a la seua dignitat i autonomia i vetlar per la qualitat de la seua vida durant el procés.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que volen aprofundir en la informació que es dona als pacients i els ciutadans sobre les voluntats anticipades i la planificació de decisions, així com facilitar la tramitació d'aquest document.