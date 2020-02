Pilar Rubio confiesa cuál es el antojo dulce al que nunca puede resistirse

No hace falta estar embarazada para tener un antojo ante el que resistirse es misión imposible. Y Pilar Rubio –como, posiblemente, muchas de las lectoras que nos lean– es prueba de ello.

Así lo ha hecho saber la colaboradora de El hormiguero, quien, durante la presentación de la novela de su amiga Amanda Marugan, se ha animado a contar a la prensa algunos detalles de su cuarto embarazo, desde las primeras molestias hasta las rutinas que está siguiendo para mantener en forma su físico y también su salud.

Entre las preguntas no ha faltado, como suele ser habitual cuando una mujer está encinta, cuáles son los caprichos que esté bebé ha traído consigo. "Antojos tenemos todos en nuestra vida. Otra cosa es que te los permitas, pero, apetecerte, te apetece siempre", ha zanjado Pilar Rubio, quien, sin embargo, ha querido explicar cuál es el alimento al que ella no se resiste, esté o no embarazada. "La bamba de nata me encanta", ha contestado, aseverando que cuando le apetece, disfruta de una. "Yo hay días que digo pues sí, me apetece, y me lo como y cuando no, pues no. Me corto un poco, pero me corto lo mismo que cuando no estoy embarazada", ha concluido.

Luciendo tripita

La colaboradora de El Hormiguero ya ha superado el primer trimestre del que va a ser su cuarto hijo –cuyo sexo desconocemos por el momento, aunque ya han hablado de algunos posibles nombres–.

Como ha hecho durante los anteriores, sigue practicando sus rutinas de ejercicio para asegurar que su cuerpo está en orden durante y después del embarazo y, como suele ser habitual en la influencer, ha ido compartiendo sus entrenamientos en Instagram.

¿La novedad? Que Pilar Rubio ya luce una incipiente tripita que ha querido enseñar en la popular red social para gozo de sus más de cuatro millones de seguidores, quienes, como cabía esperar, le han mandado muchos mensajes de cariño para afrontar la bonita etapa que está viviendo.