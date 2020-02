Els cossos no presentaven signes de violència i tant en l'interior de la vivenda i com els seus accessos no hi havia indicis de forçament, per la qual cosa la principal hipòtesi de la mort seria el mal funcionament de la caldera que va provocar la intoxicació per diòxid de carboni dels dos homes.

Els cadàvers van ser localitzats el migdia del passat dilluns després que una persona alertara que no se sabia res d'ells.