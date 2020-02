Alonso (PP) afirma que Urkullu "tiene que dar la cara" por el caso de Zaldibar porque ha sido "bochornoso"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha considerado que el Lehendakari "quiere fortalecer un poder y gobernar sin tener que hablar con nadie". "De hecho, esta legislatura ha sido incapaz de ser leal a los acuerdos que sucesivamente iba teniendo y él tiene esa visión de hacerlo todo solo, de no tener que hablar con nadie. No le gusta el Parlamento, tener que dar explicaciones en el Parlamento y lo que quiere es una legislatura sin Parlamento, tener su mayoría y no tener que hablar con nadie más", ha señalado.

Tras insistir en que comenzó "colaborando con el PP", pero "le traicionó en cuanto tuvo ocasión y tumbó el Gobierno de Mariano Rajoy", ha explicado que, "después, lo intentó con Bildu, pero no consiguieron llegar a un acuerdo de Presupuestos, llegaron a un acuerdo soberanista que, después, tampoco le ha dado luego desarrollo".

Finalmente, ha indicado que ha pactado los Presupuestos con Podemos y quizá la formación morada pensaba apoyar las cuentas para "aprovechar el último tramo de la legislatura", pero "tampoco les ha cumplido eso". "Lo que quiere es hacer todo él solo, expandir su poder y no tener que dar cuenta de nada", ha subrayado.

Asimismo, considera que en campaña electoral "intenta no dar cuenta absolutamente de nada", en referencia a la necesidad de que representantes del Ejecutivo vasco comparezcan en el Parlamento para que explique "qué ha pasado en este asunto desgraciado del vertedero (de Zaldibar), donde hay dos personas desaparecidas y se ha puesto en riesgo la salud del entorno, de los propios operarios que participaban en las labores de rescate".

"Hay muchas dudas, muchas incertidumbres sobre la actuación y la vigilancia que ha ejercido el Gobierno en este tema. Nosotros aquí vemos un partido que está comido por la soberbia, escurriendo su responsabilidad, tratando de echar la culpa a todos los demás y que lo quiere en las elecciones es tener un poder que ya no pueda discutir y, por lo tanto, gobernar sin tener que hablar con nadie ni dar explicaciones", ha manifestado.

El líder de los populares vascos cree que todo apunta a que "las cosas no se han hecho bien" por el Gobierno Vasco en el caso de Zaldibar y "no es de recibo que el Lehendakari hable prácticamente de que eso ha sido una catástrofe natural". "No, este es un vertedero con residuos peligrosos que tiene que estar sujeto a la una especial vigilancia, parece que eso no ha sido así. Hay muchas cosas que explicar", ha apuntado.

En todo caso, ha destacado que todo lo que se conoce es por los medios de comunicación porque "nadie ha dado una explicación" y, por eso, se ha pedido la comparecencia del Lehendakari y del consejero de Medio Ambiente. "Y tienen que venir, no pueden escudarse en que hay elecciones para no venir al Parlamento a dar explicaciones. La gente lo merece, hasta ahora ha sido bochornoso, a la gente no se le ha atendido, en fin, la posición defensiva del Lehendakari, que no quiere que le manche ni le toque este asunto, no es propia de un responsable político", ha indicado.

Alfonso Alonso ha explicado que los gobernantes "tienen que estar ahí para cuando hay problemas y Urkullu también". "Le tienen acostumbrado a sacarle para las cosas bonitas. Y parece que se enfada y alguien le dice que dé la cara, pero tiene que dar la cara en el Parlamento", ha remarcado.

CANDIDATO A LEHENDAKARI

Alfonso Alonso ha señalado que, si no tuviera "casi el mandato" de los populares vascos y el apoyo del presidente nacional, Pablo Casado, no se atrevería a presentarse como candidato a la Lehendakaritza. "Esos apoyos los tenía, por eso yo me manifesté en ese sentido, y hubo turbulencias. Pero esas turbulencias ya han pasado y ahora estamos a otra cosa", ha asegurado.

Preguntado por la posibilidad de que se pueda incluir a Rosa Díez en su candidatura, ha dicho que cree que "está en otras actividades". "Pero también cuento con Rosa Díez. Si Rosa Díez quiere defender la posición de la Constitución en el País Vasco, yo no voy a ir buscando diferencias en la gente que puede apoyar, de alguna manera, una alternativa al nacionalismo en el País Vasco. No voy a buscar fisuras", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que quiere "ser generoso en esto, abierto y un poco más inteligente". "No vamos a meternos en querellas", ha apuntado, para admitir que siempre ha mantenido "muchas diferencias" con Díez, que "siempre ha estado militando en otros partidos". "Hemos debatido y disputado mucho, pero yo cuento con todos", ha añadido.

En cuanto a Maite Pagazaurtundua, ha asegurado que "nadie había hablado con estas personas" y no quiere "ir manoseando el nombre de la gente". "No me parece serio porque son especulaciones", ha apuntado.

JOXI ZABALA

En cuanto al caso de la parlamentaria Pili Zabala, cuyo hermano Joxi Zabala, presunto miembro de ETA, desapareció en 1983 y fue secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, ha considerado que fue un hecho "verdaderamente execrable".

"Su hermano fue víctima de un terrorismo injusto, pero otra cuestión es que la UE no da la misma consideración a las víctimas del terrorismo, en el caso de haber pertenecido a organizaciones terroristas", ha apuntado. En esta línea, ha asegurado que "comprende mucho el sufrimiento de Pili Zabala y su sentimiento de no ser atendida en justicia", pero es una cuestión "complicada".