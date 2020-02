El Museu de la Xocolata celebra 20 anys amb un nou espai dedicat al cacau i un milió i mig de visitants

La firma acosta al públic la història, mitologia i curiositats de la xocolata gràcies a aquestes noves instal·lacions que permetran acomodar al creixent nombre de turistes, que només en l'últim any ha superat les 90.000 visites, subratlla Chocolates Valor en un comunicat.

Les noves instal·lacions "permetran conéixer totes les curiositats del món de la xocolata de forma interactiva, a través d'experiències pensades per a despertar els sentits del visitant". Aquesta ampliació, que suma 200 m2 a l'àrea original del complex, es divideix en dos moderns espais situats al costat de l'entrada de l'antiga fàbrica familiar del segle XIX, on se situa el museu, detallen els responsables de l'espai.

D'aquesta manera, la primera sala presenta una exposició centrada en els orígens del cacau i la seua mitologia, on podrà trobar-se la reproducció d'un cultiu selvàtic amb cacaueres de grandària real i informació sobre aquesta particular planta i els seus fruits.

VIATGE "IMMERSIU"

Juntament amb aquesta recreació, se situa una taula d'ingredients, en la qual els visitants podran veure i olorar en el seu estat més pur les matèries primeres usades per a elaborar diferents tipus de xocolata, com les faves i el mantega de cacau, les ametles, les avellanes, o espècies com la vainilla i la canella. Aquesta exhibició estarà guiada per una narració i jocs de llums, que mostren el viatge del cacau d'una forma immersiva.

D'altra banda, la segona sala es converteix en un xicotet cinema on gaudir de la història de Chocolates Valor, a través d'un recorregut pels orígens i fites de la marca fundada el 1881. Un trajecte que es realitza després de passar entre les saques de cacau i caixes de transport d'un antic magatzem, que donen la benvinguda a aquest espai audiovisual.

En acabar la visita a aquestes estades, l'itinerari es completa amb l'entrada a l'exposició de l'antiga fàbrica familiar, un recorregut per les actuals instal·lacions de la marca i una degustació de xocolata en l'exclusiva botiga Valor.