Echávarri recorrerà la seua condemna per l'acomiadament de la cunyada de Barcala

La secció tercera de l'Audiència d'Alacant ha condemnat Echávarri a nou anys d'inhabilitació per l'acomiadament de la treballadora, que qualifica de "sorprenent" i "fulminant" en "represàlia" per la denúncia que Barcala, en eixe moment portaveu del PP en l'Ajuntament, havia presentat contra Echávarri pel 'cas Comerç', un cas pel qual l'exalcalde socialista ja ha sigut condemnat a 12 anys d'inhabilitació.

El lletrat de l'exalcalde, José Díez, ha explicat a Europa Press que el seu recurs anirà en la línia que els funcionaris van assegurar en el juí que la treballadora incorria en una "causa de llibre" per al seu acomiadament i que, per tant, al seu juí, hi havia una causa "legal" per a açò.