Iñaki Gabilondo pide "no poner zancadillas" al diálogo con Cataluña aunque tiene "poca fe" en que dé resultados pronto

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los asistentes tras protagonizar una ponencia desde el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real organizado por la institución académica, donde ha considerado que ese punto de encuentro "es muy difícil" debido a las posiciones "radicalmente encontradas" que se sientan en la mesa.

En este punto, ha puesto el acento en que el independentismo ha conseguido unir a JXC, "la antigua CIU, conservadora"; a ERC, "de izquierdas"; y a la CUP, "quasi anarquistas"; en una hoja de ruta común y con una meta clara.

Por contra, en la otra parte no ha habido unión para ofrecer nada como contrapartida. "¿Qué solución hay? Para el PSOE, la España federal sin mucha más explicación; para Unidas Podemos, la España plurinacional, que no articula; para el PP, una España autonómica regateando; para Vox, fuera la España autonómica; y para Cs, no se sabe, va por días..." ha agregado.