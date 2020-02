Hiba Abouk y Achraf Hakimi ya son padres de su primer hijo

Hiba Abouk y Achraf Hakimi dieron la bienvenida a su primer hijo ayer por la tarde en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Tanto ella como el bebé se encuentran en perfecto estado, según cuenta la revista Hola. Por ahora ni la actriz ni el futbolista han compartido la gran noticia en las redes sociales.

Hace apenas unos días Hiba publicaba que ya estaban preparándose para el gran día con las clases de preparación al parto. "Preparándonos para el día más importante de nuestras vidas #babyiscoming", escribía la actriz.

La pareja comenzó su relación en 2018 y un año después anunciaron que esperaban su primer hijo. Han viajado juntos por medio mundo y ahora están muy emocionados por esta nueva etapa de sus vidas.

Todavía no han querido revelar el sexo del bebé, tan solo dijeron que tendría un nombre árabe y que sería muy original en España, ya que no conocen a nadie con ese mismo nombre.

En cuanto si habrá boda o no, la pareja no acaba de dejarlo claro. "Hombre... es que... bueno... hay algo, hubo algo", comentó Hiba Abouk. No lo voy a decir, si sabéis que de estas cosas íntimas no hablo", añadió.

Este nuevo periodo coincide con una época de cambios para Achraf Hakimi, ya que se rumorea que el futbolista podría fichar por el Real Madriden cuanto termine su contrato con el Borussia Dortmund, aunque éste no quiere dejarle escapar.

Por otra parte, la actriz ha querido hacer un parón en su carrera interpretativa para dedicarse en cuerpo y alma a la maternidad.