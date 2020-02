Cs echa en falta las críticas del "PSOE, sindicatos y de la marea verde" ante el cierre del colegio de Torrejón del Rey

Y es que, en rueda de prensa, ha criticado que el Ejecutivo de García-Page "se crea perfecto y crea que está llamado por la gracia de cualquier divinidad y que no comete errores". "Pero no se deja aconsejar y hace caso omiso, como ha ocurrido en Torrejon del Rey", ha lamentado Ruiz, que ha asegurado que su partido desde hace tres años lleva avisando de que esta situación se iba a producir y durante este tiempo el Ejecutivo socialista "no ha hecho nada". "Solo huir hacia delante y provocar hacinamiento, barracones, no contar con los padres y los profesores y romper con el proyecto educativo de este centro".

"Si esto -ha dicho en referencia al cierre del centro- se hubiera producido con Cospedal y con el PSOE en la oposición, habría habido pancartas, caceroladas, manifestaciones, 'marea verde' y mareas de todos los colores. Pero como lo hace el Gobierno del PSOE no ha pasado nada. ¿Dónde están los señores de la 'marea verde', de la calidad educativa, dónde están los sindicatos?", ha reprochado Ruiz, que ha defendido que tanto PP como PSOE son "iguales cuando gobiernan" pues justifican sus recortes educativos.

"Son los mismos perros con diferente collar", ha insistido el presidente de los parlamentarios de Ciudadanos, que ha vaticinado que el PP "se rasgará las vestiduras" ante el cierre de este centro en Torrejón del Rey.

Dicho esto, ha criticado que la Consejería justifique el cierre alegando la construcción de un centro de Educación Secundaria en la localidad, centro que no está presupuestado. "Es tomarnos por idiotas. Es una vergüenza", ha condenado Ruiz que, no obstante, ha admitido que hay una disminución de alumnos y no se puede tener "óptima eficiencia".

"Pero esto es lo mismo que alegaba Cospedal para cerrar centros y el PSOE se rasgaba las vestiduras", ha denunciado Ruiz, que ha finalizado añadiendo que la administración, en ocasiones, "no debe responder a criterios de eficiencia, sino a criterios sociales".