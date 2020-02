Cayetana Álvarez de Toledo pide la dimisión de Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez: "Una torturadora"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al Gobierno de "amparar a una torturadora" y ha pedido la dimisión del ministro José Luis Ábalospor sus mentiras sobre el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado enero en el aeropuerto de Barajas.

La portavoz popular ha insistido en que "nadie ha mentido más en todo el Gobierno que usted. En materia de mentiras es usted es más papista que el Papa. ¿De verdad pensó que nadie se iba a enterar? ¿Cuándo vino? ¿Por qué? ¿A hablar de qué y con quién? ¿Quién la invitó y por qué no se desinvitó? ¿Hablaron de la situación de los presos políticos?", ha preguntado.

El PP pide a Sánchez que rectifique sobre Guaidó

Además, Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de frustrar encuentros de Juan Guaidó con otros líderes europeos en su reciente gira internacional y ha criticado que el presidente español se refiriese este miércoles en sede parlamentaria a Guaidó como "líder de la oposición" de Venezuela.

En este sentido, ha exigido "una pública rectificación por parte del Gobierno. Aunque tratándose de Sánchez sería una incoherencia, porque siempre elige entre sus aliados a los delincuentes. Estas son maniobras de un Gobierno sin brújula y sin moral", ha continuado.

En su turno de respuesta, el ministro José Luis Ábalos ha defendido que "no existe ninguna orden de detención nacional ni internacional (contra Delcy Rodríguez), sino una restricción de entrada en la UE y así se aplicó. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en el espacio Schengen, no lo pisó. Para poder considerar que estuvo en espacio Schengen tendría que haber pasado por el puesto fronterizo de control de pasaportes y además estuvo acompañada en todo momento por la Policía. Se siguieron en todo momento las instrucciones de la Policía Nacional. El objetivo fue recordarle con la mayor diplomacia las restricciones que impone la UE y asegurarnos que continuara con su viaje con la mayor celeridad posible", ha insistido el ministro.

"No hubo ninguna reunión, formal ni informal, porque no había nada de lo que hablar, se pongan como se pongan", ha dico Ábalos, quien, eso sí, ha reconocido por primera vez un error en materia de "comunicación" sobre este encuentro.