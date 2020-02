El alcalde de Torremontalbo entendió que Muñoz "representaba" a Emfrisa pero no le pidió nada irregular

Hoy se celebra la séptima jornada del juicio por el que el Fiscal pide al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz cinco años y nueve meses de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales por, presuntamente, idear la creación de Emfrisa, para la construcción de parque solares y ocultando su incompatibilidad.

El alcalde ha ratificado lo dicho, en 2014, ante la policía judicial y, aunque ha dicho no haberse sentido "presionado" por Muñoz sí ha contado que entendió que, tanto el exconsejero como A.G.R (acusado de representar a Muñoz) "representaban a Emfrisa", porque ellos decían cómo" tenía el Ayuntamiento "que hacer los papeles".

Ha relatado cómo llegó la documentación al Ayuntamiento de Torremontalbo para instalar un parque fotovoltaico en la localidad y recibió la llamada de dos personas, Muñoz y "otro", porque "había prisa en tramitar la solicitud", algo motivado en que "a partir de una fecha cambiaban las subvenciones y ellos querían entrar en esa fecha".

Se sucedieron dos reuniones, en un restaurante, a las que acudieron el alcalde de Torremontalbo, que tenía que firmar las licencias, y el secretario, por ser el interventor.

Ha indicado que "los dos", Muñoz y A.G.R, "tenían interés en la sociedad", pero ha reconocido no saber "hasta qué punto". En cualquier caso, ha dicho que no le pidieron que hiciera nada irregular y tampoco se sintió "presionado" porque lo que le pidieron "no era algo extraordinario".

"Me sorprendió que se reuniera con nosotros el consejero de Economía, pensé, qué necesidad tiene, será porque no tiene nada que ocultar; si fuera irregular por qué iba a venir", ha relatado.

A instancias del Fiscal, se ha leído su declaración ante la policía, en la que afirmó: "Que en todo momento" (Muñoz) "mostró interés en el proyecto, incluso ofreció que el Ayuntamiento comprase, que el Ayuntamiento sólo tenía que pedir un crédito y sería todo beneficios netos para el pueblo".

Ha dicho que se lo plantearon como un "negocio seguro", pero no vieron "viable" que el ayuntamiento acometiera la inversión necesaria. "Lo ponían tan fácil que nos lo planteamos, menos mal que no lo hicimos, pero el ayuntamiento no tenía esa capacidad para endeudarse", ha indicado.

Ha insistido en que Muñoz y A.G.R "tenían prisa" y así lo manifestaron, aunque tampoco le pidieron que les diera prioridad con respecto a otros trámites del Ayuntamiento. Preguntando por la licencia de Industria, ha recordado que le pareció "rápido".