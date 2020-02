Vecinos de Can Picafort alertan de que no se permite el tránsito libre por las instalaciones náuticas

20M EP

La asociación de vecinos del Port de Can Picafort ha censurado este miércoles que no se permita el libre tránsito por el interior de las instalaciones náuticas. Según han indicado, el Club Náutico de Can Picafort "tiene instaladas tres barreras" que cierran el paso a los viandantes a espacios públicos "desde hace unos años".