Ashley Graham, después de dar a luz: "Levanta la mano si no sabías que también cambiarías tus propios pañales"

Ashley Graham está viviendo una etapa muy feliz: su pequeño Isaac, de poco menos de un mes, ya forma parte de la familia. Una dulce llegada que, aunque ha puesto patas arriba la vida de la modelo curvy más famosa y de su marido, el director de cine Justin Ervin, se ha convertido en la protagonista de las cuentas de Instagram de ambos. Así, hace tan solo unos días, Graham nos regalaba una preciosa imagen de la familia al completo, en la que ella daba el pecho al bebé que, si bien es cierto que levantó cierta polémica para los que viven con el tabú da dar de mamar en público, encantó a la mayoría.

Sin embargo, tal y como le ocurrió con los síntomas durante el embarazo, no todos los momentos del postparto tiene tanto encanto. La cuarentena de Graham está siendo más dura de lo esperado y ha querido dar visibilidad a su realidad en sus redes sociales.

Un postparto complicado

Ashley Graham ha querido hacer pública la realidad a la que se enfrenta a día de hoy, un mes después de haber dado a luz a su primer hijo, a quien ha llamado –junto con su pareja– Isaac. La modelo no solo ha querido demostrar que no todos los cuerpos se recuperan con la misma rapidez, sino que, además, hay muchas mujeres que deben hacer frente a situaciones que, posiblemente, no se imaginaban que llegaría de la mano de su primer hijo.

"Levanta la mano si no sabías que también cambiarías tus propios pañales", ha comenzado su alegato en Instagram, como acompañamiento a una foto muy natural en la que Graham posa frente al espejo del baño de su casa. "Después de todos estos años en el mundo de la moda, nunca había imaginado que la ropa interior desechable sería mi prenda favorita", ha confesado Graham, quien aún se encuentra en la cuarentena –tiempo que tarda en útero en recuperar su tamaño, mientras el que es habitual el sangrado–.

Como cabía esperar, el post de la celebrity –quien cuenta con un séquito de 10 millones de seguidores– ha triunfado en pocas horas. Tan solo ha pasado un día, pero Ashley ya ha logrado casi 750.000 likes, así como 7.000 comentarios, donde abundan las palabras de apoyo a la afirmación con la que ha concluido la modelo: "Es increíble los obstáculos que aún enfrentamos al hablar sobre lo que realmente pasan las mujeres".